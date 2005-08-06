نظام نامه پاسخگويي به شكايات مردم از دستگاه هاي اجرايي تهيه شد

محمود عسگري آزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، توضيحات بيشتر در خصوص نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم از دستگاه هاي اجرايي را به دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي موكول كرد.

خبرنگار"مهر" نيز از اين دفتر كسب اطلاع كرد: نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم از دستگاه هاي اجرايي براي اولين بار در كشور از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده و پيش از اين، چارچوب مشخصي براي شكايت مردم از دستگاه هاي اجرايي وجود نداشته است.

به عبارت ديگر مردم براي شكايت از دستگاه هاي اجرايي مجبور بودند آنرا به اطلاع بالاترين سطح نظام از جمله رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برساند.

بدين ترتيب درصورت اجرايي شدن نظام مديريت پاسخگويي به شكايات مردمي، شكايات مردم به نهادهاي فوق اعلام نمي شود.

اين گزارش تصريح مي كند: درحال حاضر كليات نظام نامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم از دستگاه هاي اجرايي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است.

براساس اين نظام نامه، قرار است، در وهله اول شكايات مردم در خود دستگاه هاي اجرايي حل و فصل شود.

در اين نظام نامه آمده است: در مرحله بعدي، فرمانداريها و استاندارها از جمله نهادهاي موثر براي پاسخگويي به شكايات مردم از دستگاه هاي اجرايي در نظر گرفته شده اند.