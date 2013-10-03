شیعه برای برون رفت از مشکلات به کتاب و سنت تمسک دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سعیدی در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم که در حرم مطهر برگزار شد، افزود: بر اساس روایات کسانی که در مسیر الهی قرار میگیرند، خداوند آنها را از رحمت خود راهنمایی می‌کند.



وی با بیان این که واژه جهاد برگرفته از قرآن کریم است، گفت: نام جهاد دانشگاهی مانند عنوان مجتهد که در احکام فقهی به کار می‌رود، از همین عبارت قرآنی جهاد گرفته شده است و شما در نظام اسلامی در زیر این خیمه عهده‌دار این مسئولیت سنگین هستید.



امام جمعه قم، در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شیعه در بحث اجتهاد تفاوت جوهری با سایر مذاهب دارد، گفت: شیعه در منابع خود سخن از قرآن و سنت دارد و سنت اهل بیت نیز در ادامه سنت رسول‌الله قرار دارد.

سعیدی افزود: در حالی که سایر مذاهب در کنار این دو قیاس، استهزا، رأی مجتهد و ... نیز وجود دارد.



وی با بیان اینکه مجتهد هیچگاه از سوی خود حرف نمی‌زند؛ افزود: شیعه در استنباط احکام مختلف اسلامی برای برون‌رفت از بن‌بست‌هایی که به وجود می‌آید، تمسک به قرآن و سنت را دارد و به همین دلیل است که هیچ گاه با بن بستی روبرو نمی‌شویم.



تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س)، با تاکید بر اینکه اختلافات میان مراجع، نباید در روند اصلی کار دخالت داشته باشد، گفت: در صورت اختلاف میان مراجع در یک مبحث، می توان به سایر مراجع عظام که در این خصوص نظری دیگر دارند رجوع شود.



سعیدی، گفت: امتیاز ویژه شیعه با دیگر مذاهب این است که آنها تلاش می‌کنند راهی را حتی با فتوای باطل برای رسیدن به هدف خود برسند در حالی که در مکتب اهل بیت اینگونه نیست.



امام جمعه قم در ادامه با اشاره به راه اندازی دبیرخانه دائمی ارتباط میان حوزه و دانشگاه جهاد دانشگاهی در قم ابراز امیدواری کرد تا با تشکیل این دبیرخانه دائمی در راستای ارتباط میان حوزه و دانشگاه گام‌های مؤثری در ارتباط با حوزه برداشته شود.



حجت الاسلام سعیدی، در پایان خطاب به روسا و معاونان جهاد دانشگاهی گفت: من بدلیل این دغدغه های دینی که در انجام فعالیت ها دارید به شما تبریک می گوییم که برای برون رفت از این مشکلات به اهلش (مراجع عظام) مراجعه می کنید.