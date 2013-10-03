80 هزار كلني زنبورعسل در خراسان شمالي فعال است

حسين رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: خراسان شمالي با داشتن حدود 80 هزار كلني زنبور عسل و ميانگين توليد 13.5 كيلوگرم عسل در هر كلني، رتبه چهارم كشوري را به لحاظ بهره وري زنبورهاي عسل در اختيار دارد.

اين مسئول اضافه كرد: همچنين در اين حوزه 975 زنبوردار به صورت مستقيم فعاليت مي كنند.

وي با اشاره به اقدامات سازمان جهاد كشاورزي استان براي افزايش توليد عسل در اين استان، افزود: تهيه و توزيع ملكه زنبور عسل اصلاح شده از جمله اين اقدامات بود به گونه اي كه ميزان برداشت عسل از هر كلني كه در سال 90 در اين استان 5.5 كيلوگرم به ازاي هر كلني بود در سال 91 با افزايشي هشت كيلوگرمي به 13.5 كيلوگرم در هر كلني رسيد.

رضازاده اضافه كرد: در سال جاري نيز زنبورداران خراسان شمالي هزار و 450 فروند ملكه زنبورعسل اصلاح شده را از مراكز توليد ملكه در كشور تهيه و وارد كلني هاي خود كرده اند.

به گفته وي علاوه بر اين، زنبورداران اين استان در سال جاري 50 هزار فروند ملكه را نيز در زنبورستان هاي خود توليد كرده اند.

اين مسئول اظهار داشت: افزايش توليد عسل در واحد كلني، توليد ملكه هاي آرام و غيرتهاجمي، مقاوم کردن ملكه ها به آفات و بيماري ها، افزايش بازدهي ملكه زنبور عسل و ... از جمله اهداف اجراي اين طرح ها به شمار مي روند.

وي با اشاره به عمر مفيد دو ساله ملكه هاي زنبور عسل، توليد ملكه هاي اصلاح شده و جوان و قرار دادن آنها در كلني هاي زنبور عسل را از ملزومات تداوم توليد در زنبورستان ها برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي در شمال شرق كشور به واسطه داشتن اراضي زارعي، باغ هاي ميوه و مراتع مرغوب از نظر گل و گياه، شرايط مساعدي براي زنبورداري و توليد عسل دارد.

هم اكنون شهرستان اسفراين به تنهايي بيش از 50 درصد از كلني هاي زنبور عسل موجود در خراسان شمالي را به خود اختصاص داده است.