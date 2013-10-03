جنبش 30هزار نفري طب سنتي در كشور تشكيل شده است

محسن قديمي باقرآباد قديمي درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اين تعداد نفر حاصل تلاش آموزشي 26ساله موسسه تحقيقات حجامت و طب سنتي ايران در كشور است.

معاون اجرايي موسسه تحقيقات حجامت ايران واحد خراسان تصريح كرد: اعضاي 30هزار نفر شامل 45درصد پزشك و 13درصد پيراپزشك و 42درصد غيرپزشك مي باشد.

وي با اشاره به سخن دانشگاه علوم پزشكي در رابطه با اينكه تا دوساله ديگر 300متخصص طب سنتي از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند ادامه داد: باعث تاسف است كه فقط 300نفر از دانشگاه علوم پزشكي فارغ التحصيل شوند و طب سنتي كار به حساب آيند ما 31استان داريم و 300نفر جوابگوي نیاز نیست.

قديمي بیان كرد: اكنون 30هزار و 573 نفر فعال طب سنتي در كشور فعاليت مي كند و دانشگاه اين افراد را به حساب نمي آورد.

قديمي باقراباد با اشاره به ادعاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در رابطه با رد مدارك دانشگاه تهران افزود: دانشگاه علوم پزشكي مشهد نمي تواند مدارك دپارتمان طب سنتي و مكمل دانشگاه تهران را رد كند چون ذي صلاح نيست.

دبيركل ستاد طب كل نگر ايران بيان داشت: در اين سه ماه 45نفر در مشهد در دوره هاي 100ساعته طب سوزني شركت كرده اند و دانشگاه تهران مدرك دريافت كردند و سومين دوره هم اكنون در حال برگزاري است.

در ادامه قديمي بيان داشت: در مشهد فقط 4مركز مردم نهاد مي توانند دوره طب سنتي برگزار كنند كه شامل: موسسه تحقيقات حجامت و طب سنتي و اتحاديه گياهان دارويي مشهد و مركز مطالعات طب سوزني-انجمن طب سنتي استان است.

قديمي ادامه داد: بزودي در مشهد دوره هاي ديپلم به دكترا طب سنتي دانشگاه بين المللي ارمنستان برگزار خواهد شد.