انجام همه امور بر عهده دولت نيست/ تاکید بر خصوصی سازی فعالیتهای هنری در دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درویشی دبیر این دوره از جشنواره در ابتدای مراسم با بیان اینکه جشنواره موسیقی نواحی آیینه در دوره اول صرفا موسیقی جنوب شرق ایران فارغ از استان کرمان را در بر می گیرد، گفت: اگر قرار بود همه موسیقی نواحی کشور به ویژه کرمان هم جزوی از جشنواره ما باشند ما وارد دریای بیکرانی می شدیم که فرصتی برای پوشش و معرفی آنها نداشتیم.

برگزاری یک جشنواره موسیقایی بدون حمایت دولت

درویشی گفت: جشنواره موسیقی نواحی آیینه دارد اولین جشنواره ای است که با تلاش بخش خصوصی راه اندازی، هدایت و سرمایه گذاری شده است و من به عنوان دبیر هنری این جشنواره به نمایندگی از ستاد برگزاری این جشنواره به خانم فوزیه مجد تقدیم می کنم که از اوایل دهه 50 و حتی پیش از آن نخستین تحقیقات سيستماتيك و آكادميك خود را در سراسر ايران و در گروهي كه توسط او در سازمان راديو تلويزيون شكل گرفت، آغاز كرد. افشار با حداقل امکانات صدا و تصویر آرشیوی را تاسیس کرد که هنوز در صدا و سیما محفوظ است.

دبیر جشنواره موسیقی نواحی آیینه دار با اشاره به تغييراتي كه در 5 سال گذشته براي مركز موسيقي رخ داد ، تصریح کرد : این مرکز در این مدت نه به لحاظ نام و نه به لحاظ محتوا گسترش پیدا نکرد. به گونه‌اي كه از مركز موسيقي به دفتر موسيقي تغيير نام پيدا كرد و فعاليت‌هايش محدود شد. ضمن اینکه جشنواره‌هاي موسيقي فجر از عدد 100 به عدد 10 تغيير پيدا كرد و اين اوخر به جاي دفتر موسيقي دفترچه موسيقي شده است.

وی خطاب به معاون هنری وزیر ارشاد گفت : آقاي مرادخاني مرکز موسيقي يا دفترچه موسيقي كه هم‌اكنون زير نظر شما است، يك ويرانه است. اين دفتر بايد توسط يك مدير لايق كه تجربه كافي دارد، ساماندهي و مديريت شود. كسي كه بتواند اين ويرانه را به يك ساختمان محكم تبديل كند. البته اگر مي‌خواهيد دفتر موسيقي همان چيزي شود كه در مرامنامه آن تعريف شده است. اگر نه همان ويرانه كفايت مي‌كند.

درویشی در بخش دیگری از صحبتهای اشاره ای به تهیه کنندگی این فستیوال توسط احسان رسول اف و مدیریت اجرایی علی مغازه ای کرد و گفت در راستاي برگزاري چنين جشنواره‌اي با دوستان جلساتي داشتيم و تصميم گرفتيم خودمان براي موسيقي نواحي آستين بالا بزنيم و از مناطق جنوب شرق ايران شروع كنيم. که خوشبختانه تا کنون اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است.

جشنواره موسیقی نواحی ارشاد دراین دو سال فقط آبرو برد

این پژوهشگر در ادامه با اشاره تلاش های فوزیه مجد در عرصه موسیقی نواحی قبل از انقلاب به فعالیتهای موسیقی نواحی در پس از انقلاب نیز پرداخت و گفت : پس از انقلاب اسلامي جشنواره موسيقي فجر آغاز به كار كرد و بخشي از آن به موسيقي نواحي ايران تعلق پيدا كرد البته چون این دوره از جشنواره ها همزمان با دوران جنگ بود اختلالاتي پيش آمد. از جمله اينكه عاشيق‌هاي آذربايجان با لباس بسيجي به روي صحنه اجرا مي‌كردند و از جنگ و جبهه مي‌خواندند. البته اشكالي ندارد، رزمندگان بايد حمايت مي‌شدند اما بعدها تصميم گرفتيم كه هر چيزي در سر جاي خودش خوب است.

وی افزود: بعد از اینکه موسيقي نواحي در جشنواره فجر گسترش پيدا كرد و جنبه رقابتي به خود گرفت و بنده سالها داور اين بخش بودم اما نتیجه این شد که جشنواره موسيقي نواحي به صورت مستقل در كرمان و فصل پاييز برگزار شد. که من نیز در 4 دوره به عنوان دبیر در آن حضور داشتم که بعدا به دلایلی که بارها به آن اشاره کردم از دبیری این دوره از جشنواره استعفا داد که در نهایت منجر به تعطیلی آن هم شد. البته در یکی دوسال اخیر جشنواره ای به نام موسیقی نواحی در ارشاد برگزار شد که تنها آبرو برد و من جز تاسف سخنی ندارم.

انجام همه امور بر عهده دولت نيست

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم با تاکید بر خصوصی سازی فعالیتهای هنری در دولت خاطر نشان کرد: انجام همه امور بر عهده دولت نيست اگر چه دولت مسير را براي پيشبرد امور هموار مي‌كند و امكانات را در اختيار قرار مي‌دهد. ما معتقدیم دولت مي‌تواند، جشنواره‌ها را برگزار كند اما بهتر است امكانات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.

احسان رسول‌اف، تهیه کننده و برگزارکننده اولین جشنواره موسیقی نواحی آیینه دار هم در این مراسم هم با ارائه گزارشی کوتاه از فعالیتهای دبیرخانه جشنوراه از هنرمندان، مدیران خانه موسیقی و خانه هنرمندان ایران در برگزاری این رویداد تقدیر کرد.

اجرای نوای سرنا و دهل منطقه تربت جام با هنرمندی محمد رحم دلخواه و عشق علی کوشا، اجرای نور محمد درپور از پیشسکوتان دو تار موسیقی نواحی از بخش های دیگر مراسم افتتاحیه اولین جشنواره موسیقی نواحی آیینه دار بود.