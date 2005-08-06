به گزارش خبرگزاري " مهر" هرسه رشته كشتي آزاد ، فرنگي و بانوان در تقويم رقابتهاي اين دوره از مسابقات گنجانده شده كه كشتي گيران طبق برنامه زير با يكديگر پيكارمي كنند .
جمعه 21 مرداد ماه
ساعت 6 عصر : وزن كشي كشتي آزاد اوزان (55- 66-84 و 120 كيلوگرم )
شنبه 22 مرداد ماه
ساعت 10 صبح : مسابقات دور اول كشتي آزاد اوزان (55- 66-84 و 120 كيلوگرم )
ساعت 4 عصر : وزن كشي رشته آزاد اوزان (60-74و 96 كيلوگرم )
ساعت 5 عصر : رقابتهاي نهايي اوزان (55-66-84 و 120 كيلوگرم )
يكشنبه 23 مردادماه
ساعت 10 صبح رقابت هاي دور اول (اوزان 60-74 و 96 كيلوگرم )
ساعت 5 عصر رقابتهاي نهائي اوزان (اوزان 60-74 و 96 كيلوگرم )
دوشنبه 24 مرداد ماه
ساعت 6 عصر : وزن كشي اوزان 55 - 66-84 و 120 كيلوگرم
رشته فرنگي
سه شنبه 25 مردادماه
ساعت 10 صبح : رقابت هاي دور اول اوزان 55-66-84 و 120 كيلوگرم
ساعت 4 عصر : وزن كشي اوزان 60 - 74 و 96 كيلوگرم
ساعت 5 عصر : رقابت هاي نهايي اوزان 55-66-84و 120 كيلوگرم
چهارشنبه 26 مردادماه
ساعت 10 صبح : رقابت هاي مقدماتي اوزان 60-74و 96 كيلوگرم
ساعت 5 عصر : رقابت هاي نهايي 60-74و 96 كيلوگرم
بيست وسومين دوره يونيورسياد دانشجويان جهان - امير 2005
برنامه رقابت هاي كشتي المپياد دانشجويان جهان اعلام شد
بيست و سومين دوره رقابت هاي المپياد دانشجويان جهان طي روزهاي 21 تا 28 مرداد ماه در ازمير تركيه برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" هرسه رشته كشتي آزاد ، فرنگي و بانوان در تقويم رقابتهاي اين دوره از مسابقات گنجانده شده كه كشتي گيران طبق برنامه زير با يكديگر پيكارمي كنند .
نظر شما