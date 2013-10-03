انجام نیم میلیون عمل جراحی در مراکز درمانی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، از مجموع اعمال جراحی انجام شده، 16 درصد جراحی بزرگ، 30 درصد جراحی متوسط و 53 درصد جراحی کوچک بوده است.

بر همین اساس، در سال گذشته بیش از 815 هزار نفر در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی بستری شدند که بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با تعداد 634 هزار نفر (معادل 77 درصد) بیشترین آمار بستری‌شدگان بودند و بیمه‌شدگان خدمات درمانی 119 هزار نفر، نیروهای مسلح 13 هزار نفر، بیماران فاقد بیمه درمانی 25 هزار نفر، سایر بیمه‌ها 21 هزار نفر و کمیته امداد 1800 نفر دیگر گروه‌های بستری به تفکیک بیمه‌های درمانی را تشکیل دادند.

براساس اعلام این دفتر، در همین مدت، بیش از 113 میلیون نفر کل مراجعین سرپایی (مراجعین به پزشکان و مراکز پاراکلینیک) را تشکیل شدند که از این بین، بیش از 50 میلیون نفر توسط پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک ویزیت شدند و بیش از 63 میلیون نفر نیز به مراکز پاراکلینیکی مراجعه کردند.

سازمان تأمین‌اجتماعی با در اختیار داشتن 71 بیمارستان، 271 درمانگاه، مرکز دندانپزشکی و مرکز طب‌کار، 7 دی‌کلینیک و 8 هزار و 696 تخت فعال به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد.