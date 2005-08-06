سفراي كشورها در سازمان ملل : آمريكا در اصلاحات سازمان ملل بي نظمي ايجاد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه لس آنجلس تايمز، سفراي برخي كشورها در سازمان ملل كه در اجراي طرح اصلاحات اين سازمان همكاري دارند، اعلام كردند: با اينكه كمتر از شش هفته به برگزاري اجلاس سران در سپتامبر باقي مانده است، طرح هاي مربوط به اصلاحات مديريت سازمان ملل كه به طور مشتاقانه از سوي واشنگتن دنبال مي شود، بسيار بي نظم هستند.

جان دات (John Dauth) سفير استراليا در سازمان ملل كه با جان پينگ رييس مجمع عمومي همكاري دارد، اظهار داشت: ما پيش نويس خود درباره اصلاحات جامع در سازمان ملل را ارائه داده ايم و اين پيش نويس پيشنهاد كاملي است.

وي تاكيد كرد: اما آمريكا اصرار دارد كه در پيش نويس ارائه شده از سوي مجمع عمومي نكات كافي درباره اصلاحات مديريتي گنجانده نشده است. اين كشور قصد دارد نكاتي را به اين بخش اضافه كند.

سفير استراليا توضيح داد: اما با اينكه هنوز مدت زيادي به برگزاري اجلاس باقي نمانده است پيشنهاد آمريكا درباره اصلاحات مديريتي به طور مدون تنظيم نشده است.

دات گفت: اما اين در حالي است كه كشورهاي بسيار زيادي با پيشنهاد ما درباره چگونگي اعمال اصلاحات در سازمان ملل موافق هستند و فقط آمريكا مخالفت كرده است.