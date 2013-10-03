1200 میلیارد تومان یارانه دارو در اختیار بیمه ها قرار گرفت/ اشتغال 15 هزار پزشک در کشور به مشاغل غیرمرتبط

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی روز پنجشنبه و در جریان سفر به کرمانشاه که به منظور افتتاح 14 اوژانس با 120 تخت در سطح استان انجام شد، اظهار داشت: زمانی که با اعتماد نمایندگان مجلس سکان هدایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دست گرفتم قول داده شد تا پایان سال آرامشی در بازار دارو در کشور ایجاد شود که خوشبختانه زودتر از موعد وعده داده شده این اتفاق افتاد.

وی افزود: همچنین در حال فراهم کردن مقدماتی برای ترخیص مقدار زیادی دارو از گمرک هستیم و با توجه به اینکه وزارت نفت نیز متعهد شده تا مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون تومان برای ترخیص داروها از گمرک بپردازد امیدوارم این اتفاق هرچه سریعتر عملی و شاهد ورود این دارو ها به بازار برای حل بخش عمده ای از مشکلات مربوط به بخش دارو باشیم.

دکتر قاضی زاده در ادامه و با اشاره به مشکلات اعتباری که در بخش درمان و آموزش پزشکی وجود دارد، از جذب کمتر از 19 درصدی اعتبارات طی هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در حالی که اعتبار درنظر گرفته شده برای این وزارتخانه 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود اما تنها دو هزار و 400 میلیارد تومان آن تاکنون به وزارت بهداشت اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ساخت پروژه هایی آغاز شده که به 80 هزار میلراد تومان اعتبار نیاز است اماهیچ پولی برای آن وجود ندارد و به همین خاطر است که پروژه های نیمه کاری زیادی در بخش بهداشت و درمان در کشور وجود دارد.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود و با بیان اینکه باید کم کم خود را برای انجام برنامه های چهار ساله وزارتخانه آماده کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه ها و سیاست های اصلی وزارت بهداشت افزایش درآمدهای بیمارستان های دولتی است که در نهایت به نفع کادر و پرسنل بیمارستان و همچنین مردم خواهد بود و رضایتمندی آن ها را از خدمات ارائه شده افزایش خواهد داد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه تعرفه های پزشکی کنونی منصفانه نیست، خاطرنشان کرد: نباید تخلف عده ای معدود را به کل جامعه پزشکی ربط داد و خدمات و زحمات آن ها را زیر سوال برد و اتهام های فروانی را به این قشر زحمت کش وارد کرد.

وی با بیان اینکه تامین حقوق جامعه پزشکی موجبات تحقق سلامت مردم را فراهم خواهد آورد، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شرایطی فراهم گردد که مسائل مالی میان پزک و بیمار از بین رفته و هم پزشکان از وضعیت مالی خوبی برخوردار شوند و هم اینکه خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود بیش از 15 هزار پزشک بیکار در کشور اشاره کرد و گفت: این افراد که تعداد آنها کم هم نیست به خاطردریافت های نامناسب بیمارستان های دولتی به کاری غیر از کار پزشکی و طبابت که حرفه و شغل اصلی آن هاست، مشغولند که باید فکری نیز به حال این موضوع کرد.

دکتر قاضی زاده هاشمی همچنین با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و عوامل تابعه آن 400 هزار نفر پرسنل دارد، از جذب غیراصولی و بی منطق نیرو در آن ها انتقاد کرد و گفت: به خاطر همین مسئله امروز بیش از 40 هزار نفر از پرسنل این وزارتخانه از طرف سازمان برنامه و بودجه رسمیت ندارند و همین می شود که گاهش اوقات پرداخت حقوق آنان با مشکل مواجه می شود.

وی کاهش هزینه های درمانی و تقویت بیمه ها را گامی موثر در جهت بهبود رضایتمندی مردم عنوان و از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب قوانین کارگشا و همچنین تخصیص اعتبار مناسب به وزارت بهداشت گام بلندی را در راستای تحقق این مهم بردارند.

قاضی زاده در ادامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را یکی از موفقترین دانشگاه های کشور معرفی کرد و گفت: بخاطر نقش محوری این دانشگاه و همچنین موقعیت استراتژیکی که دارد به دنبال تقویت آن هستیم و امید زیادی نیز به آن بسته ایم تا با کمک این دانشگاه سیاست های وزارتخانه در مباحث پزشکی و تحقیقاتی در غرب کشور عملیاتی شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با ابراز خرسندی از افتتاح 14 اورژانس در سطح استان کرمانشاه، مردم این دیار لایق بهترین خدمات توصیف کرد و گفت: این وزارتخانه با تمام توان برای حل مشکلات مربوط به مسائل پزشکی و بهداشتی تلاش خواهد کرد.

دکتر قاضی زاده هاشمی با اشاره به تلاش تمامی دولتمردان برای کاهش مشکلات مردم در حوزه های مختلف، خاطرنشان کرد: البه مردم باید صبر را پیشه کار خود کنند چرا که وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، کشور از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبود اما اکنون شاهد هستیم با تلاش های شبانه روزی اعضای دولت آرامش نسبی در کشور حکم فرما شده است.

وزیر بهداشت سفر رئیس جمهور به نیویورک را مقدمه برداشته شدن بسیاری از موانع عنوان کرد و گفت: مشکلاتی که وجود دارد با صبر و زمان بیشتری برطرف می شود.

وی در پایان و با اشاره به توصیه و سفارش رهبری مبنی بر لزوم کمک همگان به دولت، خاطرنشان کرد: تردیدی ندارم که آینده بسیار درخشانی پیش روی ملت ایران قرار دارد و مردم عزیز ایران اسلامی روزهای خوبی را در آینده سپری خواهند کرد.