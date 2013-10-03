ترخيص خودروها و موتور سیکلت های توقیفی در هفته ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحيمي اظهارداشت: هدف از شکل گيري پليس در جمهوري اسلامي ايران ايجاد انضباط اجتماعي و امنيت پايدار در موقعيت هاي مختلف است.اين سازمان با ادغام چند نهاد ديگر( شهرباني، ژاندارمري و کميته انقلاب اسلامي) شکل گرفت و وضعيت رو به رشدي را طي کرد. در روزهاي اول ادغام، تنها لباس ها يکسان شد اما نبايد فراموش کرد در حقيقت سه فرهنگ متفاوت در هم ادغام شدند و اغلب پرسنل افرادي قانع و منضبط بودند.

به گفته رييس پليس راهور تهران در آن زمان کشور در وضعيت سخت امنيتي قرار داشت اما با وجود ادغام، پرسنل وظيفه خود را به خوبي انجام دادند و امروز به جرئت مي توان گفت پليس جمهوري اسلامي ايران يکي از مقتدرترين پليس ها نه در منطقه بلکه در دنياست.

وي يادآور شد: پليس کشور ما ضمن آگاهي به ماموريت هاي خود به اين بلوغ رسيده که وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهد به طوري که توقعات و انتظارات مردم از پليس در سطح بالايي قرار گرفته است. شايد در گذشته در نقاط مختلف کشور شاهد جرايمي نظير گروگان گيري و سرقت هاي خشن بوديم اما امروز مردم با وقوع يکي از اين جرايم واکنش نشان مي دهند و حسن انجام وظايف پليس منجر به ايجاد انتظارات براي مردم شده که تمامي آنان بحق است.

رحيمي به آموزش هاي تخصصي و بسيار فني ماموران پليس اشاره کرد و افزود: امروز شاهد آموزش کارکنان پليس به صورت فني و تخصصي در دانشکده هاي مختلف دانشگاه علوم انتظامي امين هستيم. هم اکنون، در صورت وقوع جرم در کشور، پليس در کمتر از 48 ساعت موفق به کشف آن مي شود.

وي با اشاره به اينکه وقوع جرايم با پديده هاي مختلف اجتماعي ارتباط تنگاتنگي دارد، اذعان داشت: زماني که تورم و بيکاري در جامعه افزايش مي يابد، بايد شاهد وقوع جرايم خرد باشيم اما پليس با برنامه ريزي و اتخاذ تمهيدات لازم توانسته با وجود مشکلات اقتصادي در بحث امنيت به توفيقات خوبي دست پيدا کند.

رحيمي يکي ديگر از موفقيت هاي پليس را ايجاد انضباط اجتماعي دانست و افزود: کاهش دو يا سه هزار کشته سوانح رانندگي در کشور با وجود اينکه جاده ها تغيير قابل محسوسي نداشته و نيز ايمني خودروها افزايش پيدا نکرده و از سويي شاهد افزايش سفرهاي درون و برون شهري هستيم اين امر حاکي از آن است که پليس با درايت، مديريت و تلاش توانسته به اين موفقيت دست يابد.

وي افزود: امروز پليس ما در يک شرايط ايده آل و قابل قبول است و اين روند صعودي وبلوغ را در تمامي بخش هاي ناجا شاهد هستيم.

رئيس پليس راهور پايتخت در خصوص اينکه چه خبر خوشي براي شهروندان تهراني داريد، گفت: از روز شنبه 13 مهرماه تا پايان هفته نيروي انتظامي، تمامی خودروها و موتورسيکلت هاي متخلف در پارکينگ ها با مساعدت هاي ويژه با اخذ حداقل مدارک ترخيص می شوند.شهروندان تهراني مي توانند با مراجعه به ستادهاي ترخيص اطلاعات کامل در اين خصوص را دريافت کنند.