فايننشيال تايمز : آمريكا درصدد محروم كردن احمدي نژاد از حضور در مجمع عمومي سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاري مهر،"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در نظر دارد تا با يافتن يك شيوه مناسب اقدامي را در راستاي جلوگيري از سخنراني " محمود احمدي نژاد " رئيس جمهوري جديد ايران در نيويورك مقر سازمان ملل فراهم آورد.

اين روزنامه در ادامه گزارش داد : اين شيوه احتمالاً بواسطه عدم صدور ويزا براي رئيس جمهوري جديد ايران است .

فايننشيال تايمز با اشاره به اخبار و گزارشهايي كه طي آن احمدي نژاد متهم به دست داشتن در حادثه گروگانگيري سفارت آمريكا در ايران شد ، نوشت : اين احتمال وجود دارد كه در خواست ايران براي صدور ويزاي رئيس جمهوري ايران روز جمعه مطرح شود .

به نوشته اين منبع خبري وزارت امورخارجه آمريكا موضع گيري در اين زمينه را به زمان اعلام رسمي دولت ايران براي درخواست صدور ويزا موكول كرده است .

اين در حالي است كه يكي از سخنگويان سازمان ملل در سخناني خاطر نشان ساخته است كه دولت آمريكا نبايد از حضور نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل در نشست سالانه اين ارگان بين المللي جلوگيري كند .

فايننشيال تايمز همچنين نوشت : سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران تاكنون چند بار در مقر سازمان ملل حاضر شده و هر بار به ايراد سخنراني پرداخته است .

گفتني است طبق منشور سازمان ملل متحد ، آمريكا صرف نظر از اختلافات سياسي با كشورهاي ديگر حق ندارد سران و نمايندگان كشورها را از حضور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه مقر آن در نيويورك است محروم كند.

قرار است آقاي محمود احمدي نژاد براي شركت در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درصدر هياتي عازم نيويورك شود .