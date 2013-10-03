پوتین و اوباما دوشنبه دیدار می کنند/سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا روز دوشنبه 7 اکتبر با یکدیگر دیدار و درباره اوضاع سوریه رایزنی خواهند کرد.

وی با اعلام این خبر افزود: این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در بالی برگزار خواهد شد.

اوشاکوف خاطرنشان کرد: طرف روسی پیشنهاد برگزاری این دیدار را داد و طرف آمریکایی نیز از آن استقبال کرد. معاون رئیس جمهوری روسیه گفت: ما همواره از چنین ارتباطاتی استقبال می کنیم و برای بحث و گفتگو درباره مسائل مورد اهتمام طرفین و موضوعات سیاست خارجی اهمیت بسیاری قائل هستیم چرا که این مسئله برای امنیت جهانی و حل و فصل مناقشات شدید بسیار مهم است.

گفتنی است مسکو و واشنگتن اخیرا درباره موضوع سلاح شیمیایی در سوریه با یکدیگر توافق کردند که این توافق مبنای صدور قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه شد که به موجب آن سلاح های شیمیایی سوریه باید تحت نظارت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد نابود شود.