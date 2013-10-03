به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رنکینگ جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز و در بخش مردان نوشاد عالمیان از رده 54 یک پله صعود کرد و صاحب جایگاه 53 شد. در حالیکه برادر او نیما عالمیان با یک پله سقوط در رده 272 قرار گرفت.

علاوه بر نیما عالمیان بازیکنانی مانند محمدرضا اخلاق‌پسند و افشین نوروزی نیز در این رنکینگ با سقوط مواجه شده‌اند. بر این اساس اخلاق‌پسند از ده 308 به رده 312 سقوط کرده است. ضمن اینکه افشین نوروزی هم با دو پله سقوطی که داشت در رده 307 قرار گرفته است. با این سقوط مقابل نام نوروزی علام ستاره گذاشته شده و این یعنی خطر حذب وی در ماه‌های آینده.

در بین بازیکنان ایرانی حاضر در رنکینگ جهانی تنیس روی میز و از پنج بازیکن برتر کشورمان در بخش مردان، احدی هم مانند نوشاد عالمیان در این ماه یک پله صعود داشته است. این بازیکن که پیش از این صاحب جایگاه 335 بود با یک پله صعود به جایگاه 334 رسیده است.



در بخش بانوان رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز وضعیت پنج بازیکن برتر کشورمان مشخص شده است. بر این اساس ندا شهسواری، نماینده ایران در المپیک لندن از رده 461 به رده 469 سقوط کرده است. علاوه بر سقوط 8 پله‌ای وی و به جز مهشید صامت دیگر بازیکنان ایران هم با سقوط چند پله‌ای مواجه شده‌اند.

بدین ترتیب که محجوبه عمرانی که پیش از این صاحب جایگاه 536 بود با سه پله سقوط در رده 539 قرار گرفت. مریم صامت از رده 634 به 638 سقوط کرده و پریسا صمدی هم صاحب رده 682 بوده است. در حالیکه این بازیکن پیش از این جایگاه 677 بود و این یعنی سقوط 5 پله‌ای صمدی.

در این بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز ایران در رنکینگ جهانی، مهشید صامت تنها بازیکنی است که صعود داشت. صامت از رده 828 به رده 822 صعود کرده است.









