مطالبات پزشکی در گذشته از طریق لابی‌ های شخصی پیگیری می شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل ایدنی روز پنج شنبه در گردهمایی 2 روزه نمایندگان هیئت های مدیره جدید پزشکان عمومی سراسر کشور، به ضرورت حضور انجمنهای پزشکی در تصمیمات و سیاست‌گذاریهای مرتبط اشاره کرد و گفت: متاسفانه جایگاه انجمنهای صنفی در گذشته انکار می‌شد و شاهد بودیم که مطالبات گروههای مختلف پزشکی از طریق لابی‌ های شخصی مورد پیگیری قرار می‌گرفت.

وی افزود: اما حداقل طی دو سال اخیر تمایل انجمنهای علمی برای انجام کارهای تشکیلاتی و سازمانی افزایش یافته است. با این حال با مشکلاتی نیز در این خصوص مواجه بودند که عدم تایید انتخابات انجمن پزشکان عمومی نیز از جمله آنها بود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ضمن تاکید بر اینکه وجود یک تشکیلات منظم و ساختار یافته باعث انسجام تفکرات و آرا می‌شود، گفت: در حال حاضر نیز در ترکیب شورای عالی نظام پزشکی، انجمن پزشکان عمومی حضور دارند و بازوی توانمندی در پیگیری مطالبات این گروه هستند.

ایدنی افزود: یکی از مشکلات بزرگ نظام پزشکی در سالهای اخیر برای پیشبرد امور مربوط به گروههای مختلف پزشکی، تمرکز قدرت بود و رئیس وقت سازمان نظام پزشکی بر این تصور بود که بهترین روش برای پیگیری مطالبات جامعه پزشکی، تمرکز قدرت است. در صورتی که باید در تصمیم‌سازی‌های نظام سلامت، اعضای جامعه پزشکی حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه با شعار تمرکززدایی فعالیت خود را در شورای عالی سازمان نظام پزشکی آغاز کردیم، گفت: البته هدف زیر سئوال بردن اقتدار رئیس سازمان نظام پزشکی و ارکان مهم این سازمان نیست، بلکه این اقدام برای تحقق مطالبات جامعه پزشکی لازم به نظر می‌رسد.