تکنولوژی پلیس استان ایلام افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي دولتي در آستانه هفته ناجا در جمع فرماندهان انتظامی ایلام اظهار داشت: رضايتمندي مردم و انضباط اجتماعي محور برنامه‌ها و فعاليت‌هاي نيروي انتظامي در سال جاري است.

وي ادامه داد: مردم يکي از ارکان مهم امنيت در جوامع بشري هستند، امنيت يک توليد اجتماعي بوده و نيروي انتظامي حافظ اين توليدات مردم و ساير دستگاه‌هاست.

فرمانده انتظامي استان ايلام اضافه کرد: قطعا مفهوم سرمايه اجتماعي با وجود مردم معنا يافته و نيروي انتظامي موظف خدمت رساني مطلوب به مردم است.

سردار دولتي تصريح کرد: در امنيت اجتماعي پايدار ساز و کار پليس برمبناي جلب اعتماد عمومي و مشارکت مردم به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي است.

فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: نخستين مولفه توسعه امنيت پايدار قطعا و يقينا در هر جامعه‌اي امنيت محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: پليس پيشرفت‌هاي خوبي را در کشور داشته و در استان ايلام نيز اين مهم به تحقق رسيده است.

اين فرمانده انتظامي اضافه کرد: مهم‌تر از آن جامعه محوري و رضايتمندي مردم براي پليس از هر نوع ابزار و امکاناتي بالاتر و مورد توجه است.

وي تصريح کرد: حمايت عمومي از پليس قطعا سبب کاهش جرائم شده و زماني که مردم با پليس همراه و هميار باشند به خودي خود ارتکاب جرم کاسته شده و اقتدار پليس در آن نظام مبتني بر پذيرش عامه مردم است.

اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: روزآمدي پليس هم يکي از مولفه‌هاي نيروي انتظامي بوده، امروز پليس اين افتخار را دارد که هوشمندانه و با استفاده از تکنولوژي روز، دانش و فناوري، تحقيق و پژوهش و امورات تحقيقاتي و استفاده از مراکز دانشگاهي به عنوان يک پليس جامعه‌محور و هوشمندانه در برابر موضوعات مختلف عمل مي‌کند.