محمد نجفی رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان بوشهر ظهر پنجشنبه با حضور کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشور در بوشهر برگزار شد و پس از اعلام نظرات و برنامه‌های نامزدها، انتخابات برای انتخاب رئیس هیئت فوتبال بوشهر برگزار شد.

تعداد اعضای مجمع هیئت فوتبال استان بوشهر 32 نفر بود که 22 نفر در این مجمع حضور یافتند و تنها یک نفر بیش از حد نصاب در این مجمع حضور یافتند.

هر یک از نامزدها به بیان برنامه های خود پرداختند، آزاده‌فر بر تخصص گرایی و توجه به خبرد جمعی تاکید داشت و برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را شناخت ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی عنوان کرد و در برنامه‌های دراز مدت خود نیز بر اجرای طرح آسیاویژن و ارائه خدمات آکادمیک فوتبال تاکید داشت.

سید یونس موسوی نیز به معرفی خود پرداخت و طرح‌هایی چون برگرداندن حرمت به فوتبال، توجه ویژه به اموزش، استفاده از علم فوتبال، راه‌اندازی کانون فکر، تمرکززدایی، ارتباط ویژه با شوراها، اجرای طرح معین، ایجاد مسئولیت برای مسئولان استان، قطب‌سازی در فوتبال بانوان و ایجاد طرح دهکده و همچنین تشکیل انژراطوری بزرگ فوتبالی عنوان کرد.

محمد نجفی نیز با ذکر سوابق ورزشی خود در زمان بازیگری و مدیریت فوتبال اشاره کرد و افزود: احساس کردم که می‌توانم تاثیرگذار باشم و با اصرار دوستان وارد صحنه شدم.

وی از تلاش شبانه‌روزی برای رساندن فوتبال بوشهر به جایگاه واقعی خود خبر داد و تصریح کرد: تا آخرین روز مسئولیت خود برای توسعه و پیشرفت فوتبال تلاش خواهم کرد.

از مجموع 22 رای اخذ شده در این انتخابات، محمد نجفی با 14 رای به‌‌عنوان رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر انتخاب شد. سید یونس موسوی شش رای کسب کرد و آزاده فر نیز یک رای کسب و یک نفر هم رای سفید به صندوق انداخت.

رئیس فدراسیون فوتبال استان بوشهر پس از برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال اظهار داشت: لازم است که از حضور همه اعضا در این مجمع تشکر کنیم و لازم است که همه اعضا برای پیشبرد اهداف فوتبال استان بوشهر تلاش کنند.

کفاشیان ادامه داد: همه باید اختلافات را کنار بگذاریم در کنار هم و با همکاری و تعامل بیشتر فوتبال بوشهر را به جایگاه واقعی ان برسانیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز بر لزوم تعامل و همکاری همه گروه‌ها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: امیدواریم فوتبال بوشهر با تلاش و همکاری همه دوستان به پیش برود.