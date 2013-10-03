کرمانشاه قابلیت تبدیل به قطب پزشکی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دمیاد روز پنجشنبه و در مراسم افتتاح همزمان 14 اورژانس در سطح استان که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه به خاطر ویژگی های منحصر به فردش قابلیت های زیادی در بخش های مختلف دارد که یکی از آن ها در حوزه درمان و مسائل پزشکی است و توجه بیشتر متولیان امر پزشکی می تواند شرایط ویژه ای را برای این استان در خصوص مسائل بهداشت و درمان ایجاد کند.

وی افزود: کرمانشاه هم اکنون به عنوان پایلوت پزشکی غرب کشور نه تنها به استان های همجوار خود تمامی خدمات مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی را ارائه می دهد بلکه به کشور همسایه عراق نیز این خدمات را ارائه و شاهد هستیم در طول سال تعداد زیادی از مردم این کشور برای مداوا و درمان به کرمانشاه مراجعه می کنند.

دمیاد یادآور شد: ارائه خدمات گسترده به مردم غرب کشور و همچنین اهالی کشور عراق لزوم توجه بیش از پیش مسئولین به حوزه بهداشت و درمان استان و تقویت آن را مضاعف می کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه طی چند سال گذشته کارهای خوبی در حوزه آموزش، بهداشت و درمان پزشکی در استان صورت گرفته است، بیان کرد: ایجاد 16 رشته تحصیلی از مقطع کارشناسی به مقطع تخصصی، راه اندازی 11 اورژانس در سطح بینارستان های استان، راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی محمد کرمانشاهی، تجهیز بیمارستان شهرستان های استان و... از جمله این اقدامات بوده است.

دمیاد همچنین ضمن قدردانی از تلاش های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تلاش های اخیرش که در راستای بهبود وضعیت بازار دارو انجام پذیرفت، خاطرنشان کرد: این اقدام مجدانه و تلاتش های پیگیر آقای قاضی زاده هاشمی و همکارانشان سبب شد بارقه های امید در دل مردم ایجاد و آن ها با امیدواری بیشتری به آینده نگاه کنند.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت خود از اهل جبهه و جنگ بوده و به خوبی با مرارت هایی که مردم کرمانشاه در زمان جنگ متحمل شده اند آگاه است، ابراز امیدواری کرد تا وزارتخانه اعتبارات لازم را به پروژه های نیمه کاره استان در بحث بهداشت و درمان اختصاص دهد.