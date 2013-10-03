گردهمایی اهالی موسیقی لرستان برگزار شد/ تجلیل از پیشکسوتان موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی موسیقی لرستان صبح پنج شنبه در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد گرد هم آمدند و روز جهانی موسیقی را جشن گرفتند.

بر اساس این گزارش در این مراسم پیشکسوتان موسیقی لرستان، علاقمندان به موسیقی و مسئولان فرهنگی حضور داشتند.

در این مراسم پیشکسوتان موسیقی لرستان به اجرای موسیقی پرداختند. در یکی از بخش های این برنامه استاد فرج علی پور نوازنده نام آشنای کمانچه در کشور به همراه محمد رضا کریم پیشکسوت تمبک نوازی و اسکینی خواننده نام آشنای لرستانی به اجرای چهار قطعه موسیقی اصیل لری پرداختند.

در ادامه این مراسم علاقمندان به موسیقی شاهد اجرای موسیقی توسط گروه های موسیقی از شهرهای خرم آباد، دورود، کوهدشت و ... بودند.

در پایان این مراسم از نورالدین سلاحورزی اولین و بزرگترین ترانه سرای لرستانی، منوچهر نصیری به عنوان خادم موسیقی، رضا نیازی به عنوان موسس انجمن موسیقی در لرستان، فرشاد سیفی، سیف الدین آشتیانی و فرج علی پور تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم استاد کامبیز روشن روان کتاب سمفونی فلک الافلاک را به مردم لرستان تقدیم کرد.

