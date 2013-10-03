100 برنامه مناسبتی هفته نیروی انتظامی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بنی عامریان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان کردستان اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت این هفته همزمان با سراسر کشور در کردستان نیز برنامه های مختلف به اجرا گذاشته می شود.

وی بیان کرد: نزدیک به 50 درصد از برنامه های انجام شده همزمان با سراسر کشور است و بیش از 50 درصد نیز برنامه های ابتکاری و خاص استان است که با همکاری نیروها و کارکنان انتظامی استان به اجرا گذاشته می شود.

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامی کردستان افزود: شعار امسال هفته نیروی انتظامی نیز پیوست دیگر سال ها "اقتدار پلیس در سایه مردم داری، قانون‌ مداری و روزآمدی" است.

بنی عامریان ادامه داد: با در نظر گرفتن حجم بالای برنامه‌ های اجرا شده در هفته از امروز برنامه‌ ها با کوهپیمایی فرماندهان و کارکنان انتظامی در دامنه کوه آبیدر آغاز شده است.

وی عنوان کرد: برگزاری صبحگاه مشترک، تجلیل و دیدار از خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، حضور در مساجد، مانور موتوری، بازدید دانش ‌آموزان از یگان ‌های ویژه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، ملاقات مردمی راه ‌اندزای سامانه پیامکی 197 برای ارسال پیام‌ های اجتماعی، نمایش اقتدار و توان عملیاتی از برنامه‌ های انجام شده کشوری است.

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامی کردستان گفت: در برنامه‌ های مختص استان نیز دیدار با ائمه جمعه و برگزاری نماز جماعت به همراه سخنرانی فرماندهان، برگزاری نشست تخصصی در مراکز علمی دانشگاهی، اعزام تیم پزشکی به روستاها، ویزیت رایگان بیماران در مراکز پزشکی مرتبط با نیروی انتظامی و غبارروبی مزار شهدا پيش بيني شده است.

بنی‌ عامریان هدف از برگزاری ویژه برنامه هفته نیروی انتظامی را اطلاع ‌رسانی بدون اغراق در ارائه عملکرد و اقدامات نیروی انتظامی دانست و بیان کرد: در هفته نیروی انتظامی نیز به پیوست شعار اصلی روز شمارهای نیز تعریف شده است که برابر با روز اول هفته 13 مهر ماه با شعار پیش ‌بینی اجتماعی، آموزش و پیشگیری، امنیت عمومی است.

وی یادآور شد: در روز دوم خانواده متدین، قانون ‌مداری، آرامش و آسایش، روز سوم اعتماد، مشارکت و پاسخگویی و در روز چهارم دانش‌ بنیانی، پژوهش محوری و حرفه ‌گرایی است.

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامی کردستان اظهار داشت: روز پنجم نظم، اقتدار، کارآمدی و خدمت ‌رسانی و در روزهای ششم ولایتمداری، تکلیف ‌مدار، ایثار و شهادت و نیز روز هفتم جامعه ایمانی، حفظ ارزش ‌ها و امنیت اجتماعی شعار روز است.

بنی‌عامریان با بیان اینکه فضای محیطی استان نیز متناسب با شرایط و مناسب هفته آماده شده است، بیان کرد: اقدامات انجام شده در هفته نیروی انتظامی تنها در راستای تحقق اهداف متعالی و با برنامه ‌ریزی مناسب انجام شده است.

وی در پایان استفاده و ترویج کارهای نرم افزاری را مهم دانست و یادآور شد: برخورد سخت بی ثمر بوده و مشارکت اجتماعی و حضور مردم در این مشارکت تنها با استفاده از برخورد مناسب ممکن است.