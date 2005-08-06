طاهري زاده: يكي از واحدهاي تئاتر مي تواند، آموزش هنر سايه با دست باشد

"حسن طاهري زاده"، مبتكر هنر سايه با دست در ايران، در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: نمايش سايه با دست يا به قول خودمان نمايش سايه اي در حدود 10 سال است كه روي صحنه آمده است. من قبلاً با مسائل هنري آشنايي نسبي داشتم و علاوه بر آن به رشته هاي موسيقي و تئاتر نيز علاقمند بودم، به همين دليل تصميم گرفتم كار جديدي را ارائه دهم كه با شرايط موجود در جامعه ما خيلي جالب باشد. البته قبل از اين كه اين كه نمايش سايه با دست را روي صحنه ببرم، در حدود 17 سال تمرين مداوم داشتم و سعي كردم سايه ها با مردم حرف بزند. البته در گذشته، شب ها با چراغ گردسوز حركات ساده را تمرين مي كردم.

وي با اشاره به اين كه اين رشته بايد در يكي از واحدهاي مربوط به رشته تئاتر قرار بگيرد، گفت: لازمه ماندگاري اين هنر اين است كه مورد توجه مسوولان قرار بگيرد، به همين دليل بايد به اين هنر اهميت بدهند. من در حال حاضر در حدود ده شاگرد دارم كه دو نفر از آن ها با جديت تمام اين كار را انجام مي دهند. قبل از اين كه من اين هنر را در ايران ابداع كنم، اساتيدي از نظر تئوري كتاب هايي را نوشته بودند، همچون "دكتر قريب پور". البته اين رشته به صورت عملي در نيامده بود.

وي افزود: جوانان خيلي به اين هنر سايه با دست علاقه نشان مي دهند و برايشان جذاب است، ولي كار در اين رشته راحت نيست و نياز به تلاش فراوان دارد. البته لازمه فعاليت د هنر اين است كه دست اندركاران امور هنري يك ديد جديد به مقوله هنر داشته باشند و اگر جايي نياز به تجديد نظر دارد، اين كار را انجام دهند، مسلماً هر رشته كارشناس متخصص به خودش را مي خواهد و مسوولان مي توانند اقدامات لازم را انجم دهند.

وي با اشاره به جشنواره هايي كه تا كنون شركت كرده، گفت: من در سال 1375 در ششمين جشنواره بين المللي عروسكي در تهران شركت كردم كه اين هنر مورد توجه مهمانان خارجي نيز كه دراين جشنواره حضور داشتند، قرار گرفت و از آن به بعد كشورهاي مختلف از من دعوت به عمل آوردند و در تمام جشنواره هايي كه شركت كردم، كارم به عنوان يكي از كارهاي برتر انتخاب شده است.

وي افزود: در جشنواره بين المللي لاهور درپاكستان كه با حضور 80 كشور شركت كننده، مقام اول را از آن خودم كردم. در هفته فرهنگي ايران در تركمنستان شهر عشق آباد، جشنواره بين المللي عروسكي آتن در يونان، جشنواره تابستانه اسكوييه در مقدونيه، ونزوئلا در هفته فرهنگي كشورهاي عضو اوپك، جشنواره سايه ها در شهر لارسيا در يونان، جشنواره هنري در شهر كامبرا در استراليا، جشنواره عروسكي شهر كاراكاس در ونزوئلا، جشنواره هفته فرهنگي در قطر و دوحه، جشنواره عروسكي در كپهنهاگ در دانمارك، مقام برتر را كسب كردم. البته وقتي در جشنواره سوفيا در كشور بلغارستان شركت كرده بودم، مسوولان هنري اين كشور مي گفتند ما هميشه ادعا مي كرديم كه ما بهترين نمايش سايه با دست را ارائه مي دهيم، ولي حالا مي بينيم كه كشوري كارش در اين رابطه بهتر از ما است.

وي در پايان با اشاره به اين كه هيچ اطلاعي از مجمع هنرمندان پيشكسوتان را ندارد، گفت: تاكنون پيشنهادي هم در اين باره به من نشده است يا اساسنامه براي ما فاكس نشده است. البته حركت اخيري كه معاونت هنري وزارت ارشاد براي دعوت از هنرمندان پيشكسوت انجام داد تا سفر تفريحي به اردبيل داشته باشيم، خوب بود. اگر اين برنامه هاي تفريحي با ميزگرد همراه باشد، مسلماً مي تواند مفيد باشد.