ساختن جزیره کیش با راهکارهای مناسب/ تغییر درآمد زایی از فروش زمین در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر کیش گفت: ارائه راهکارهای مناسب و مشاوره در راستای ساختن کیشی زیبا و توسعه یافته از وظایف اعضای شورای شهر این جزیره است.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پیشرفت و توسعه کیش در آینده نزدیک افزود: بی تردید پیشرفت و توسعه جزیره کیش منوط به برنامه ریزی های دقیق و بهره مندی از همفکری صاحبان خرد و معتمدین است.

وی از تغییر رویکرد درآمدزایی سازمان خبرداد و تصریح کرد: از این پس سیاست تامین درآمد از راه فروش زمین های جزیره کیش تغییر خواهد کرد و توجه سازمان به زیر ساخت هاست که یکی از اهداف مهم سازمان منطقه آزاد کیش است و در دستور کاری قرار گرفته است.

وی زمان بر و هزینه بر بودن را برای اجرای زیرساخت ها نیز از اولویت بندی رفع مشکلات کیش دانست و گفت: جزیره کیش در حال حاضر در زمینه های آب و برق، بیمارستان، آموزش و پرورش مشکلاتی دارد که در اولویت ویژه کارهای اجرایی سازمان قرار دارند و با سرعت و دقت اجرایی پیگیری خواهند شد.