  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

حجت الاسلام وفا:

ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین ارتش دنیا است

ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین ارتش دنیا است

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: تا پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بیش از 1500 نفر مستشار و مشاور نظامی بیگانه و خارجی در ارتش و هوانیروز خدمت می کردند که با پیروزی انقلاب و خروج این مستشاران ارتش ایران به استقلالی همه جانبه دست یافت.

حجت الاسلام محمد قاسم وفا در گفتگو با مهر اظهار داشت: ولایت مداری، پیروی از دستورات الهی و قرآن کریم، روحیه ایثار و شهادت طلبی از جمله ویژگی ها و وجوه تمایز نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابل با سایر ارتش های دنیا است.

وی افزود: حضور جوانانی متعهد و ولایمتدار و تربیت شده در مکتب اسلام موجب شده تا امروز به واسطه این ثروت های معنوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مقتدر ترین و با صلابت ترین ارتش های دنیا مطرح شود.

وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب حتی افرادی که در جلسات قرآن هم شرکت می کردند تحت نظر و تعقیب قرار می گرفتند اما  بعد از پیروزی انقلاب به برکت انفاس قدسی امام (ره) و حضور روحانیون برجسته، نشر فرهنگ قرآن کریم در پادگان ها، و تشکیل عقیدتی سیاسی در کلیه یگان ها موجب تقویت برنامه های تدیّن و اخلاق گردید و نتیجه آن در طول هشت سال دفاع مقدس ظاهر و نشان داده شد.

حجت الاسلام وفا اظهار داشت: اعتقاد به ولایت و شهادت موجب شد تا ارتش جهموری اسلامی ایران در تمامی صحنه های دفاع از میهن اسلامی سربلند و سرافراز بیرون بیاید و از همین رو به دلیل حماسه های خلق شده رهبر معظم انقلاب در مراحل مختلف از ارتش به عنوان شجره طیبه یاد فرمودند.

کد مطلب 2148212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها