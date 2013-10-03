ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین ارتش دنیا است

حجت الاسلام محمد قاسم وفا در گفتگو با مهر اظهار داشت: ولایت مداری، پیروی از دستورات الهی و قرآن کریم، روحیه ایثار و شهادت طلبی از جمله ویژگی ها و وجوه تمایز نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابل با سایر ارتش های دنیا است.

وی افزود: حضور جوانانی متعهد و ولایمتدار و تربیت شده در مکتب اسلام موجب شده تا امروز به واسطه این ثروت های معنوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مقتدر ترین و با صلابت ترین ارتش های دنیا مطرح شود.

وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب حتی افرادی که در جلسات قرآن هم شرکت می کردند تحت نظر و تعقیب قرار می گرفتند اما بعد از پیروزی انقلاب به برکت انفاس قدسی امام (ره) و حضور روحانیون برجسته، نشر فرهنگ قرآن کریم در پادگان ها، و تشکیل عقیدتی سیاسی در کلیه یگان ها موجب تقویت برنامه های تدیّن و اخلاق گردید و نتیجه آن در طول هشت سال دفاع مقدس ظاهر و نشان داده شد.

حجت الاسلام وفا اظهار داشت: اعتقاد به ولایت و شهادت موجب شد تا ارتش جهموری اسلامی ایران در تمامی صحنه های دفاع از میهن اسلامی سربلند و سرافراز بیرون بیاید و از همین رو به دلیل حماسه های خلق شده رهبر معظم انقلاب در مراحل مختلف از ارتش به عنوان شجره طیبه یاد فرمودند.