اعلام سياستهاي كلي عربستان در دوران ملك عبدالله

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض عربستان ، سعود الفيصل از اينكه برخي سيساستمداران آمريكايي اين نكته را كه عربستان حداكثرتلاشهاي خود را براي مقابله با بنيادگرايي اسلامي بكار مي گيرد، قبول ندارند، انتقاد كرد و گفت : پادشاهي عربستان در مبارزه با تروريسم موفق تر عمل كرده است تا متقاعد كردن اين سياستمداران آمريكايي به اينكه تمام تلاش هاي خودرا در اين زمينه انجام مي دهد.وزير امور خارجه عربستان افزود : روابط رياض و واشنگتن بر وفق مراد است اما عربستان به طور جدي براي تحكيم پيوندهاي ارتباط با افكار عمومي آمريكا تلاش مي كند.فيصل تصريح كرد: انتقال سالم قدرت به ملك عبدالله بن عبدالعزيز در پي مرگ ملك فهد به مثابه ضربه به كساني بود كه در بوق و كرنا مي كردند كه اين انتقال منجر به بي ثباتي مي شود و نگاه بدبينانه اي به اين روند داشتند.وزير امور خارجه عربستان اين نكته را كه اسامه بن لادن سركرده القاعده به مثابه بزرگترين چالش پيش روي كشور باشد، تكذيب كرد.فيصل به اين نكته اشاره كرد كه هيچ تغييرات اساسي در سياست هاي كلي كشور در دوران حكومت ملك عبدالله بن عبدالعزيز ايجاد نخواهد شد زيرا وي با همان چالش هاي دوران ملك فهد كه همان همراهي با توسعه و پيشرفت با حفظ آداب و سنن و حفظ ثبات در تمام منطقه است، روبرو است.

وزير امور خارجه عربستان تصريح كرد كه سياست هاي داخلي و خارجي اين كشور در زمان ملك عبدالله بن عبدالعزيز بر اساس همان اصول و مباني كه ملك فهد وضع كرده بود، ادامه خواهد يافت.



فيصل گفت : عربستان همچنان به عنوان عضو فعال در جامعه بين الملل با حفظ آداب و رسوم داخلي باقي خواهد ماند.



فيصل با اشاره به تلاش هاي ملك فهد در دفاع از مسائل جهان عرب و دنياي اسلام بويژه مساله فلسطين و نيز تلاش هاي وي در زمينه حمايت از اقتصاد و پيشرفت داخلي در عربستان تصريح كرد ملك عبدالله نيز كه هميشه حامي ملك فهد بود به اين تلاش ها ادامه خواهد داد.



وي درباره چالش هايي كه ملك عبدالله پادشاه جديد عربستان با آن روبرو خواهد شد، گفت : اين چالش ها همان چالش هايي است كه ملك فهد با آن روبرو بود اما آنچه مسلم است در زمان حكومت ملك عبدالله همچنان در راستاي تداوم طرح هاي توسعه و پيشرفت كشور در اسرع وقت و داخل چارچوب فرهنگي آن، فراهم كردن امنيت و ثبات دركشور، مشاركت در ثبات منطقه حركت خواهد كرد.



فيصل تاكيد كرد: سياست خارجي كشور هيچ تغييري نخواهد كرد و ملك عبدالله و وليعهد وي در اين سياست اتفاق نظر دارند .



وزير امور خارجه عربستان درباره آينده روابط كشورش با آمريكا در دوران حكومت ملك عبدالله گفت : روابط دوجانبه ميان دو دولت روابط بسيار عالي و منحصر به فردي است اما روابط عربستان با مردم آمريكا بايد جهت اعتمادسازي تقويت شود .



از فيصل درباره مسائل مبارزه با تروريسم، اسامه بن لادن و پرونده عراق و انفجارهاي لندن و ديگر مسائل سوال شد كه وي تاكيد كرد كشورش براي حفظ امنيت و ثبات منطقه اي و بين المللي و همكاري در اين زمينه همكاري خواهد كرد.



شايان ذكر است استيوارت لوي از مسئولان وزارت دارايي آمريكا درامر مبارزه با حمايت مالي از تروريسم تصريح كرده بود كه برخي جريان هاي سعودي چه بسا همچنان از گروه هاي شورشي در عراق و تندروها حمايت مالي مي كنند