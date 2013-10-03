توزیع ناعادلانه درآمدها در نظام سلامت/ تامین معاش پزشکان عمومی از خدمات غیرحرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا عزیزی در گردهمایی 2 روزه پزشکان عمومی کشور که در تهران برگزار می شود، اظهارداشت: پزشک عمومی، پایه خدمت در نظام سلامت محسوب می‌شود.

وی افزود: گسترش دانش پزشکی و ایجاد تخصص‌های مختلف با تمام مزایایی که دارد، باعث شده است پزشکان در هر رشته‌ای تنها به یک عضو خاص بدن توجه کنند. به همین خاطر است که هر چه تخصص‌ها و فوق‌ تخصص‌ها متنوع‌تر می‌شوند، ضرورت تربیت پزشک عمومی که به انسان به عنوان مجموعه‌ای از جوارح می‌نگرد، ضروری‌تر می‌شود.

عزیزی ادامه داد: در کشور ما با وجود آنکه 80 درصد جامعه پزشکی را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند، اما واقعیت‌های موجود در بطن جامعه مبین آن است که جایگاه حرفه‌ای این گروه به دلایلی نظیر تخصص‌گرایی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود. فرهنگ‌سازی نادرست و عدم عزم دستگاه‌های مسئول از جمله رسانه‌ها برای تغییر نگرش مردم در راستای تعریف نقش پزشکان عمومی در تشخیص‌های کم هزینه و ارتقای سطح سلامت از جمله دلایل تضعیف جایگاه پزشکان عمومی در میان مردم هستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سوق یافتن پزشکان عمومی به سمت انجام خدمات غیر حرفه‌ای، افزود: مسئولان باید شان واقعی پزشکان عمومی را ببینند. سازمان نظام پزشکی علی‌رغم تلاش‌هایی که در این راستا داشته، اما متاسفانه هنوز نتوانسته است مشکلات پزشکان عمومی را حل کند.

عزیزی گفت: از سوی دیگر عدم تناسب واحدهای آموزشی پزشک عمومی با نیازهای مورد انتظار جامعه، این گروه را با مشکلاتی روبرو کرده است و با وجود آنکه امروز در دنیا سیاست‌های پیشگیرانه برای ارتقای سلامت بر امر درمان پیشی گرفته است، اما فایل آموزشی این مباحث در رشته تخصصی پزشکی عمومی وجود ندارد و گویی نمی‌دانیم پزشک عمومی را برای رسیدن به چه هدفی تربیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در نهایت دود تصمیمات مسئولان به چشم پزشکان عمومی خواهد رفت، اظهارداشت: تحول ساختاری در نظام سلامت کشور در قالب برنامه پزشک خانواده نیز یکی از آرمانهای گروه پزشکان عمومی است که باید با در نظر گرفتن یک برنامه جامع، اندیشمندانه و بهره‌گیری از نظرات نخبگان علمی پیش برود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: عدم استفاده از نقطه نظرات کارشناسانه نخبگان علمی و شتاب‌زدگی در اجرای این برنامه بدون تامین زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به زمین‌گیر شدن این طرح بزرگ ملی منجر خواهد شد.

عزیزی ادامه داد: مجریان پزشک خانواده با تجدیدنظر در سرعت و شیوه پیاده‌سازی این برنامه در نقاطی که اجرای آن آغاز شده است، فرصت مجدد برای ساماندهی این طرح را فراهم کند و با پرهیز از توسعه کمی در مناطق مختلف، با رویکرد منطقی نسبت به بررسی و اعمال سیاست‌های اصلاحی لازم اقدام کنند.

وی گفت: در همین راستا نمایندگان مجلس و تعدادی از انجمنهای علمی و کارشناسان ذی‌ربط به زودی دومین نسخه از دیدگاه‌ها و نظرات خود را در اختیار مجریان و سیاست‌گذاران این برنامه قرار خواهند داد. از هر گونه همفکری و همیاری با مسئولان در زمینه اجرای بهینه طرح پزشک خانواده دریغ نخواهیم کرد.

عزیزی همچنین به وضعیت معیشتی پزشکان عمومی اشاره کرد و افزود: با توزیع ناعادلانه درآمد در نظام سلامت میان پزشکان عمومی و متخصصان و فوق تخصصان روبرو هستیم و متاسفانه تعدادی از پزشکان عمومی برای تامین معاش خانواده خود به خدمات غیر حرفه‌ای روی می‌آورند و در برخی بخشهای دولتی دستمزدشان با یک کارمند عادی برابری می‌کند و این مسئله جای تاسف است که این طرح با وجود تلاشهای بسیاری که در زمینه تحصیل و علم‌آموزی داشته است، با بی‌مهری و تضییع حقوق روبرو شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه در کنار همه این مشکلات، مدرک پزشکان عمومی برای استخدام در برخی بخشهای داخلی معادل مدرک کارشناسی ارشد در نظر گرفته می‌شود، گفت:‌ به همین خاطر این گروه مجوز عضویت در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و ستادی را ندارند و راه ورود آنها به عرصه‌های مدیریتی و کلان بسته است.

وی ادامه داد: مسئولان حتی یک مرتبه هم به فکر احقاق حقوق پزشکان عمومی نیفتاده‌اند، در صورتی که باید به دنبال علاج واقعه قبل از وقوع بود. البته مجلس می‌تواند با اهرمهای تقنینی و نظارتی‌اش پس از انجام کار کارشناسی نقش مهمی در این خصوص ایفا کند.

عزیزی با بیان اینکه نمایندگان مجلس علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود، به اصلاح قوانین و یا تدوین قوانین حمایتی جدید در صورت نیاز می‌پردازند، اظهار کرد: باید مدرک پزشکان عمومی هم سطح PHD لحاظ شود که آن هم از طریق اعمال اصلاحاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بی‌توجهی برخی پزشکان عمومی ابراز گلایه کرد و گفت: تنها پزشک عمومی در مجلس شورای اسلامی هستند که ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را بر عهده دارند اما متاسفانه تاکنون حتی یک پزشک عمومی هم با بنده برای رفع مشکلات و یا اصلاح قوانین تماسی برقرار نکرده است. در حالی که همه مسئولان در تحقق بازنگری در جایگاه اجتماعی پزشکان عمومی اتفاق نظر دارند و این مهم میسر نمی‌شود، مگر با همت و پیگیری پزشکان عمومی.

به گفته وی، باید به گونه‌ای عمل کنیم که پزشکان عمومی اعتماد به نفس پیدا کنند و با توانمندی که دارند بر مسند وزارت بهداشت تکیه بزنند و رئیس دانشگاههای علوم پزشکی کشور بشوند.