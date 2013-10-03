افزایش اعتماد مردم نسبت به پلیس اولویت است/ کرسی آزاد اندیشی در نمایشگاه پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر پنج شنبه در نشست خبری هفته ناجا افزود: هفته ناجا از تاریخ 13 مهر ماه آغاز می شود و در این هفته نیز برنامه های مختلفی توسط نیروی انتظامی استان فارس اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: آنچه که برای ما مهم است کاهش فاصله میان ارتکاب جرم و دستگیری مجرم است که هر اندازه شاهد این کم شدن فاصله باشیم نشان از اقتدار پلیس است.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: خروجی تمامی تلاش ما باید افزایش احساس امنیت در جامعه باشد که برای رسیدن به این هدف مهم از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.

سردار سجادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های نیروی انتظامی فارس در بوستان آزادی، گفت: این نمایشگاه از روز شنبه با حضور تمامی پلیس های تخصصی استان فارس راه اندازی می شود که شهروندان استان فارس می توانند به همراه فرزندان خود در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: صبح شنبه در اولین روز از هفته ناجا صبحگاه مشترک با حضور مسئولین استان فارس برگزار می شود.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به راه اندازی کرسی آزاد اندیشی در نمایشگاه نیروی انتظامی یادآور شد: در نمایشگاه سال جاری برای اولین بار اقدام به راه اندازی کرسی آزاد اندیشی در نمایشگاه هفته ناجا کردیم که در این محل مردم می توانند نظرات و سخنان خود را بیان کنند.

سردار سجادیان ادامه داد: به مناسبت این هفته شهروندای که خودرو و یا موتور آنها توقیف شده با حداقل مدارک می توانند مسائل نقلیه خود را ترخیص کنند.

وی یادآور شد: تقدیر از خانواده ها و مامورین نیروی انتظامی، تقدیر از پیشکسوتان و خانواده شهدا از دیگر برنامه های این هفته است.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: همایش فرهنگیاران ترافیکی، همیاران پلیس و.... از دیگر برنامه های این هفته است.

سردار سجادیان گفت: طی هفته نیروی انتظامی هر روز عصر مانور پلیس در محل نمایشگاه ناجا برگزار می شود.