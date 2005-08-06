نمايشنامه "شايد نجات يابيم" درحوزه هنري استان مركزي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، شايد نجات يابيم حكايت دو پرنده گرفتاردرقفس است كه آرزوي آزادي دارند وشرح ماجراهايي كه براي آنها اتفاق مي افتد .

هنرجويان بازيگري هنرستان سوره تمرينات مستمرخود را جهت اجراي اين نمايشنامه ازاواسط تيرماه گذشته شروع نموده اند . اين تمرينات شامل فن بيان، حركات بدن وتمرين متن نمايشنامه مي باشد .

هم اكنون شايد نجات يابيم درمرحله بازبيني است وبزودي به روي صحنه مي آيد .