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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

نمايشنامه "شايد نجات يابيم" درحوزه هنري استان مركزي

هنرجويان بازيگري هنرستان مهارتي دخترانه سوره حوزه هنري استان مركزي، نمايشنامه "شايد نجات يابيم" نوشته "ساموئل گوسيان" را به روي صحنه مي برند .

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"،  شايد نجات يابيم حكايت دو پرنده گرفتاردرقفس است كه آرزوي آزادي دارند وشرح ماجراهايي كه براي آنها اتفاق مي افتد .
هنرجويان بازيگري هنرستان سوره تمرينات مستمرخود را جهت اجراي اين نمايشنامه ازاواسط تيرماه گذشته شروع نموده اند . اين تمرينات شامل فن بيان، حركات بدن وتمرين متن نمايشنامه مي باشد .
هم اكنون شايد نجات يابيم درمرحله بازبيني است وبزودي به روي صحنه مي آيد .

کد مطلب 214823

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