پنج آدینه مهد به کودکان لرستانی خدمات ارائه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پری خدایی ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته ملی کودک اظهار داشت: در حال حاضر پنج آدینه مهد به کودکان و نوجوانان لرستانی خدمات ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه تا پیش از این تنها در محل مصلای مرکز استان این آدینه مهدها راه اندازی شده بود عنوان کرد: هم اکنون تعداد این آدینه مهدها به پنج مورد افزایش یافته است.

کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی لرستان همچنین با اشاره به برنامه های این نهاد در هفته ملی کودک تصریح کرد: برگزاری مراسم شام و تجلیل از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خانه های نگهداری، سرکشی و برگزاری مراسم جشن برای کودکان با نیازهای خاص مانند کودکان معلول جسمی و ذهنی و ... از جمله این برنامه ها است.

خدایی همچنین استقرار آدینه مهدها در محل مصلاها، برگزاری جشن برای کودکان کار، برگزاری جشن بادبادکها و ... را دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته ملی کودک در لرستان عنوان کرد.