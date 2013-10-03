۴۴ برنامه ویژه هفته ناجا در استان سمنان برگزار مي شود/ اهميت مشاركت مردم بر پيشگيري از جرم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان شعار هفته ناجا را "اقتدار پلیس در سایه مردم‌داری، روزآمدی و قانون‌مداری" عنوان کرد و گفت: فلسفه کار نیروی انتظامی خدمت به مردم و ایجاد بستر مناسب برای امنیت و آرامش آنهاست.

وی افزود: امنيت از نيازهاي اساسي و همگاني است كه با تعامل خوب با شهروندان در اين استان به خوبي تامين شده و پليس براي تدوام اين امنيت مطلوب تلاش مي كند.

برخورد با جرم به جاي مجرم و جامعه محوري به جاي تهديد محوري رويكرد اصلی ناجا

فرمانده انتظامی استان سمنان پیاده‌روی و کوه‌پیمایی کارکنان نیروی انتظامی، برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با نماینده ولی فقیه، تجلیل از کارکنان ساعی و تلاشگر نیروهای وظیفه و کارکنان، حضور کارشناسان انتظامی در مراکز عالی، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، مساجد و جامعه در راستای فرهنگسازی و آموزش و برپایی نمایشگاه تخصصی در سطح دبیرستان‌ها را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد.

میرزایی، نشست علمی با نخبگان به منظور شناسایی آسیب‌های اجتماعی، سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، برگزاری همایش فرهنگی و هنری، حضور کارشناسان و مسئولان انتظامی در برنامه‌های صدا و سیما، نمایش بخشی از اقتدار پلیس توسط یگان‌های ویژه در سطح استان، تجدید میثاق با شهیدان و ... را از دیگر برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در استان اعلام کرد.

وي برخورد با جرم به جاي مجرم و جامعه محوري به جاي تهديد محوري را رويكرد ناجا دانست و تصريح كرد: در اين رويكرد مردم مهمترين سرمايه اجتماعي ناجا به شمار مي روند.

اهميت مشاركت مردم بر پيشگيري از جرم

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اهميت بر پيشگيري از جرم بر مشاركت مردم در برنامه هاي تامين امنيت تاكيد كرد و گفت: پليس با هدف توسعه اصول علمي در تامين امنيت و برخورد با جرم تعامل خوبي با دانشگاهها و مراكز علمي دارد و اين امر را در دستور كار خود قرار داده است.

میرزایی هفته نیروی انتظامی را فرصتی مغتنم برای انعکاس مطلوب عملکرد این نیرو دانست و گفت: در اين هفته كلنگ احداث دو كلانتري در درجزين و بيارجمند نيز به زمين زده مي شود.

وی با بیان اینکه کار پلیس برای مردم است و بر مردم نیست افزود: تمام تلاش و سعی پرسنل نیروی انتظامی رسیدگی و پیگیری خواسته های مردم است.

فرمانده انتظامی استان سمنان جلب مشارکت دستگاه های دولتی، خصوصی و مردم برای نظم در استان، ارائه هشدارهای انتظامی به مردم از طریق فضای مجازی، توسعه رویکرد جامعه محوری، جلب مشارکت اقشار اجتماعی در تامین نظم و تعامل با رسانه ها و بهره مندی از قدرت آنان در جامعه مردم را از مهمترین اهداف برنامه های هفته ناجا برشمرد.

میرزایی به رویکرد جامعه محور پلیس در ایجاد امنیت اشاره و تاکید کرد: پلیس در این راه از تمام توان، شیوه و تاکتیک های نرم افزاری در مقابله با جرایم استفاده می کند.

سيزدهم تا نوزدهم مهر به عنوان هفته ناجا نامگذاري شده است.