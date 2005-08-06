صادرات پتروشيمي ايران امسال به 5 ميليارد دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، ارزش صادرات توليدات پتروشيمي ايران در سال 1384 نسبت به سال 1383 حدود سه برابر افزايش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، صادرات توليدات پتروشيمي ايران در سال 1383 به يك ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد، كه كمتر از ميزان 1.8 تا دو ميليارد دلاري مورد انتظار دولت بود.

بيزينس مانيتور مي افزايد، ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير گاز طبيعي و 10 درصد كل ذخاير نفت جهان، پتانسيل بالايي در زمينه پتروشيمي دارد. بر اين اساس پيش بيني مي شود، با توجه به پروژه هايي كه هم اكنون در حال اجرا هستند، ظرفيت توليد اتيلن ايران تا سال 2007 با رشدي 690 درصدي نسبت به سال 2002 به 6.7 ميليون تن در سال برسد.

اين گزارش مي افزايد، توليد اتيلن ايران در پايان سال 2004 ميلادي به 1.3 ميليون تن رسيد.

بر پايه همين گزارش، ظرفيت توليد پلي اتيلن ايران نيز با رشدي هزار و 840 درصدي نسبت به سال 2002 به 4.3 ميليون تن در سال برسد، و اين در حالي است كه ايران در سال گذشته ميلادي فقط 420 هزار تن پلي اتيلن توليد كرد.

بيزينس مانيتور همچنين پيش بيني مي كند، توليد پروپيلن ايران نيز تا پايان سال 2007 به 910 هزار تن در سال برسد كه رشدي 450 درصدي نسبت به سال 2002 نشان خواهد داد. توليد پروپيلن ايران در سال 2004 به 310 هزار تن رسيد.