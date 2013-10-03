ظرفیت زندان ملایر کمتر از تعداد زندانیان موجود آن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمت چاردولی ظهر پنج شنبه در نهمین شورای برنامه ریز و توسعه استان که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه ظرفیت زندان ملایر کم است، افزود: زندان ملایر 150 نفر ظرفیت دارد ولی در حال حاضر هزار و 50 نفر در این زندان زندانی هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات نفت ایران مشکل دارد، اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه بر کاهش صادرات نفت و اتکا به وصول مالیات تاکید دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فشار بر دوش مردم حد و اندازه دارد، اظهار داشت: از تهران تا همدان دو پلیس راه و از همدان تا ملایر دو پلیس را وجود دارد که مردم را جریمه می کنند.

چاردولی درخصوص فروش ساختمان ها و تغییرات برخی از ادارات، اظهار داشت: ادارات ساختمان هایی دارند که در حال خاک خوردن هستند اما برخی دیگر از ادارات نیاز به ساختمان دارند که نیاز به یک تعامل خوب بین ادارات است.

سخت گیری ها در استان همدان زیاد است

وی با اشاره به اینکه استان همدان استان سخت گیری است ، بیان کرد: در بحث مجوز ها و معرفی به بانک ها باید قانون و مقررات رعایت شود ولی سخت گیری نباید از حد بگذرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عده ای سرمایه گذار نیستند، عنوان کرد: این افراد بیشتر به سود شخصی فکر می کنند اما عده ای واقعا قصد سرمایه گذاری دارند ولی هم اکنون تر و خشک با هم می سوزند.

علی نعمت چاردولی با اشاره به اینکه در این برهه صنعت، تولید و سرمایه دار دچار مشکل است، ادامه داد: این مشکلات به دلیل تغییر در سیاست ها است و باید این افراد درک شوند.

وی در پایان سخنانش در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: در چتد مدت اخیر ثابت شده است که صندوق توسعه ملی چهار چوب و سقف ندارد و چراکه برخی استان ها بیشتر استفاده می کنند و همدان نیز باید سعی کند که بیشتر استفاده کند و سهم بیشتری را جذب کند.