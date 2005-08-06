پيشنهاد اروپا مغاير با روح معاهده ان.پي.تي است// جلسه شوراي حكام فاقد مبناي حقوقي است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سخنگوي وزارت امور خارجه دولت سيد محمد خاتمي كه در مراسم تحليف رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي حضور داشت در جمع خبرنگاران با اشاره به پيشنهاد سه كشور اروپايي اظهار داشت: كشورهاي اروپايي به قول و قرار خودشان پايبند نبوده و عمل نكردند و اين طرح از سوي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول نيست و ظرف امروز و فردا، ايران پاسخ سه كشور اروپايي را خواهد داد.

وي با اشاره به درخواست تشكيل جلسه فوري اعضاي شوراي حكام گفت: اين جلسه فاقد مبناي حقوقي است و اين درخواست جلسه به منظور ايجاد فشار و اعمال يك جنگ رواني و تبليغاتي صورت گرفته و ازسوي جمهوري اسلامي ايران غير قابل قبول است.

آصفي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا فعاليت UCF اصفهان آغاز خواهد شد يا خير گفت: به محض اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي دستگاههاي خود را نصب كند، ما فعاليت را آغاز مي كنيم.

وي در پايان اظهار داشت: ما به آژانس انرژي اتمي اين اجازه را داده ايم كه دستگاههاي خود را در UCF اصفهان نصب كنند.