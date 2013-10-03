5 میلیارد تومان برای بیماری های خاص در کرمانشاه هزینه شد/کاهش میزان مرگ و میر مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا نیکبخت روز پنجشنبه در مراسم افتتاح همزمان 14 اورژانس بیمارستانی استان کرمانشاه که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: نگاه ما به مقوله بهداشت نگاه درمان محوری نیست بلکه نگاهی پیشگیرانه به این مبحث وجود دارد و اینکه نگذاریم بیماری در استان منتشر شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار هزار دانشجو در 70 رشته تحصیلی مشغول تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند، از عضویت 300 عضو هیات علمی در این دانشگاه خبر داد.

نیکبخت یادآور شد: در حال حاضر 17 بیمارستان در استان با سه هزار و 200 تخت بیمارستانی و غیربیمارستانی وجود دارد و ۴۵۶ پزشك متخصص و ۵۰۰ پزشك عمومي در اين استان به بيماران ارائه خدمت مي كنند.

وی همچنین از وجود 198 تخت ان آی یو و 400 تخت ویژه در بیمارستان های استان خبر داد و گفت: به تازگی با خریداری 64 دستگاه آمبولانس و همچنین وجود 65 خانه بهداشت و پنج مرکز بهداشت شهری به استان های همجوار نیز خدمات پزشکی و درمانی ارائه می کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده توانستیم مرگ و میر مادران باردار را از 14 مورد در سال 90 به پنج مورد در سال 91 کاهش دهیم.

دکتر نیکبخت همچنین با اعلام اینکه 20 یونیت دندانپزشکی سیار به مدارس استان اهدا شده است، از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان هرسین، صحنه، پاوه و قصرشیرین خبر داد و گفت: طی سال گذشته 10 پایگاه فوریتی پزشکی در استان احداث و آزمایشگاه مرکز تشخیص سل غرب کشور نیز در کرمانشاه راه اندازی شد.

وی در خاتمه، ضمن تشکر از وزیر بهداشت در کرمانشاه، قرار گرفتن 144 قلم دارو زیر پوشش بیمه و رایگان شدن اقلام مختلف داروها، ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولین وزارتخانه شاهد ارائه خدمات بهتری به مردم استان از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشیم.

رييس مبارزه با بيماري هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نيز در اين مراسم به راه اندازي دو مجموعه غربالگري سرطان سينه در استان اشاره كرد و گفت: تاكنون ۷۰۰ نفر در راستاي اجراي طرح، غربالگري شده اند كه از اين تعداد چهار نفر مبتلا به سرطان سينه شناسایی شدند.

دكتر ناهيد خادمي بروز بيماري هاي رفتاري و افزايش سوء مصرف مواد را از جمله چالش هاي مهم بهداشتي در استان كرمانشاه دانست و اظهار داشت: هر چند اين مشكل در كل كشور وجود دارد، اما متاسفانه در استان كرمانشاه نمود بيشتري پیدا کرده است.

وی با اشاره به شناسايي بيش از سه هزار و ۳۰۰ بيمار مبتلا به ايدز و HIV مثبت در استان كرمانشاه ،گفت: 60 درصد اين افراد بين سنين ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند.

خادمی با بیان اینکه برای جلوگيري از گسترش اين چالش بزرگ در استان برنامه های مختلفی تدارک دیده شده، خاطرنشان کرد: تدوين برنامه استراتژيك ايدز، برنامه ساماندهي معتادان، راه اندازي سه مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري، راه اندازي ۹ تيم براي دسترسي به معتادان پرخطر و راه اندازي باشگاه بيماران HIV در دستور كاري دانشگاه قرار گرفت و خدمات پيشگيرانه مناسبي نيز در اين زمينه ارائه شد.

رييس مبارزه با بيماري هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه یادآور شد: هم اکنون در مركز سلامت زنان آسيب پذير استان،300 زن آسيب پذير، 10 كودك مصرف كننده مواد زیر هفت سال و ۹ زن باردار مبتلا به HIV نگهداري مي شود.

خادمی همچنين به مشكل بودن تهيه دارو براي بيماران مبتلا به ايدز و HIV اشاره كرد: اميد است با مشاركت سازمان هاي مختلف اين مشكل حل شود.

وی در پایان تهيه شناسنامه سلامت براي كاركنان زنان شاغل در استان را از ديگر اقدامات مفيد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال هاي اخير عنوان كرد و افزود: كنترل بيماري هاي واگير و غير واگير، ارتقاي بهداشت مادر و كودك، استفاده از پتانسل هاي شوراي سلامت، افزايش مشاركت سازمان هاي برون بخشي، اجراي بيمه روستايي و كنترل بيماري ها در مبادي ورودي و خروجي مرزها از جمله دستاوردهاي اين دانشگاه در سال هاي گذشته بوده است.