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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

با كلنگ زني 480 واحد مسكوني در مشهد

تركيه در طرح فروش متري مسكن سرمايه گذاري كرد

تركيه در طرح فروش متري مسكن سرمايه گذاري كرد

مراسم كلنگ زني طرح مشاركتي 480 واحد مسكوني فروش متري با حضور وزير مسكن و شهرسازي در مشهد برگزار شد.

به گزار ش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد اين واحدهاي مسكوني با زير بناي 60 هزار متر مربع در زميني به مساحت 22 هزار متر مربع و سرمايه گذاري 5/167 ميليارد ريال در اراضي زكرياي مشهد ساخته خواهد شد .

 

اين پروژه كه به نام مجموعه مسكوني آرامش نامگذاري شده 80 درصد اعتبار آن از سرمايه گذاري مشترك ايران و تركيه و 20 درصد از اعتبارات سازمان مسكن و شهرسازي تهيه شده است كه قرار است طي 24 ماه ساخته شود .

 

نوع سازه اين واحدهاي مسكوني تونل ملد( سيستم قالب بتني  ) خواهد بود و پروژه شامل 10 بلوك 12 طبقه و در هر طبقه 4 واحد خواهد بود .

 

در اين مراسم استاندار خراسان رضوي با اشاره به روند مطلوب سرمايه گذاري در بخش مسكن در خراسان افزود :در استان از يك سو شركتهاي ساختماني داراي ظرفيت بالاي كيفي وكمي هستند و از سوي ديگر سرمايه گذاران  زيادي از ساير نقاط  كشور وهمچنين كشورهاي خارجي به دلايل ظرفيت بالاي اقتصادي موجود در خراسان مايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن هستند . 

 

سيد حسن رسولي افزود : ما در جهت هماهنگي با سياست هاي وزارت  خانه با گسترش افقي مسكن به شدت برخورد مي كنيم .

 

وي با انتقاد از چهره نا زيباي  چهار قطعه اطراف حرم مطهر افزود : آستان قدس در 20 سال قبل  با سرعت مشغول توسعه 60 هكتار زمين حرم بوده  است و همين كار باعث شده كه زشتي ساختمان هاي اطراف حرم بيشتر ديده شود .

 

وي افزود : در اين شرايط مهمترين كاري كه بايد بكنيم جذب سرمايه هاي  خارجي است  و من اميدوارم دولت آينده  با همكاري مجلس محترم عنايت لازم را داشته باشند .

 

 

کد مطلب 214827

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