تركيه در طرح فروش متري مسكن سرمايه گذاري كرد

به گزار ش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد اين واحدهاي مسكوني با زير بناي 60 هزار متر مربع در زميني به مساحت 22 هزار متر مربع و سرمايه گذاري 5/167 ميليارد ريال در اراضي زكرياي مشهد ساخته خواهد شد .

اين پروژه كه به نام مجموعه مسكوني آرامش نامگذاري شده 80 درصد اعتبار آن از سرمايه گذاري مشترك ايران و تركيه و 20 درصد از اعتبارات سازمان مسكن و شهرسازي تهيه شده است كه قرار است طي 24 ماه ساخته شود .

نوع سازه اين واحدهاي مسكوني تونل ملد( سيستم قالب بتني ) خواهد بود و پروژه شامل 10 بلوك 12 طبقه و در هر طبقه 4 واحد خواهد بود .

در اين مراسم استاندار خراسان رضوي با اشاره به روند مطلوب سرمايه گذاري در بخش مسكن در خراسان افزود :در استان از يك سو شركتهاي ساختماني داراي ظرفيت بالاي كيفي وكمي هستند و از سوي ديگر سرمايه گذاران زيادي از ساير نقاط كشور وهمچنين كشورهاي خارجي به دلايل ظرفيت بالاي اقتصادي موجود در خراسان مايل به سرمايه گذاري در بخش مسكن هستند .

سيد حسن رسولي افزود : ما در جهت هماهنگي با سياست هاي وزارت خانه با گسترش افقي مسكن به شدت برخورد مي كنيم .

وي با انتقاد از چهره نا زيباي چهار قطعه اطراف حرم مطهر افزود : آستان قدس در 20 سال قبل با سرعت مشغول توسعه 60 هكتار زمين حرم بوده است و همين كار باعث شده كه زشتي ساختمان هاي اطراف حرم بيشتر ديده شود .