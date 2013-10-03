رشد دو درصدي تماس هاي عملياتي پليس 110 در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدي محمدکريمي ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رضايت مندي مردم از مرکز فوريت هاي پليس 110 به ميزان 90درصد افزايش داشته است.

وي اضافه کرد: در مدت شش ماهه ابتداي سال جاري ودرمقايسه با مدت مشابه سال قبل ميزان تماس هاي عملياتي پليس از رشد دو درصدي برخوردار بوده است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان ايلام گفت: در اين مدت مرکز فوريت هاي پليس 110 درجهت پاسخ دهي مناسب به مطالبات مردم توانسته است روند رو به رشدي را درپيش بگيرد.

وي به برخي مزاحمت هاي تلفني براي سامانه تلفن 110 اشاره کرد و گفت: تعداد بسيار کمي از تماس هاي تلفني مخاطبان غيرحضوري و غيرعملياتي بوده که اميدواريم درآينده وبه منظور خدمات رساني بيشتر وبه موقع به شهروندان از طرح مسائل حاشيه اي با اين تلفن خودداري شود.

سرهنگ محمدکريمي درادامه با گراميداشت هفته ناجابه موضوع روزآمدي پليس به عنوان بخشي از شعار هفته نيروي انتظامي اشاره کرد وگفت: پليس امروز با بهره گيري صحيح از تمام امکانات درحوزه هاي مختلف ارتقاء وپيشرفت هاي فراروي را به دست آورده است.

اين مسئول با تاکيد بر نقش پيشرفت هاي سخت افزاري ونرم افزاري پليس درارتقاء عملکرد وموفقيت اجراي طرح ها وماموريت ها گفت: در استان مرزي ايلام همه شاخص هاي امنيتي روند رو به رشدي داشته است.

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان ايلام اجراي طرح مديريت کيفيت درکلانتري ها را درراستاي روزآمدي ومردم داري پليس دانست و گفت: شعارامسال هفته ناجا به دنبال تکميل روند جامعه محوري پليس است.