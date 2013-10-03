قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان کاهش یافت/قاچاقچیان به سمت مرزهای آبی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید فهیمی راد با تبریک به مناسبت هفته ناجا با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای سال جاری يك ميليون و ۶۲۰ هزار ليتر سوخت قاچاق توسط نیروهای انتظامی در استان کشف شده است در جمع خبرنگاران افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۵۵ درصد كاهش دارد.

وی ادامه داد: پیش از این به دلیل تردد بیش از حد خودرو های حامل قاچاق سوخت شاهد حوادث ناگوار بی شماری در سطح جاده های استان بودیم که خوشبختانه به دلیل انسداد مرز و اشراف نیروهای انتظامی بر مبادی ورودی و خروجی این معضل به خصوص در جاده های شمالی استان برطرف شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد 2 هزار و 625 دستگاه حامل سوخت قاچاق توسط نیروهای انتظامی توقیف شد که امسال با کاهش تردد سوخت کش ها این آمار با 56 درصد کاهش به یک هزار و 25 دستگاه رسید.

وي ادامه داد: در این مدت همچنين كشف محصولات فرهنگي مبتذل ومشروبات الکلی به ترتیب با ۳۶ و ۲۷ درصد کاهش روبرو بوده است و در مقابل کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال به میزان 24 تن 18 درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه انسدا مرز ها موجب تغییر مسیر ترانزیت مواد مخدر و سوق دادن قاچاقچیان به سمت مرز های آبی شده است افزود: افزایش آمار کشفیات مواد مخدر در مرز های آبی به دلیل كنترل و بسته شدن مرزهاي زميني استان توسط نيروهاي مرزباني و انتظامي است.

فهیمی راد همچنین با اشاره به اینکه وقوع درگيري ماموران انتظامي با اشرار طي این مدت با ۵۸ درصد افزايش همراه بوده است افزود: در شش ماه نخست امسال قتل مسلحانه ۳۴ درصد و دستگيري عاملان قتل ۶۰ درصد افزايش داشته است.

خدمات پلیس بر مبنای مردم داری و قانون مداری است

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران از اقتدار پلیس در سایه مردم داری، قانون مداری و روز آمدی به عنوان شعار هفته نیروی انتظامی امسال نام برد و گفت: مردم به عنوان مهمترین پشتوانه نیروهای انتظامی سهم قابل توجهی در برقراری امنیت و موفقیت این نیرو در جامعه داشته اند.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در نهادینه سازی فرهنگ اسلامی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: تامین امنیت روانی در جامعه و نیز آگاه سازی اقشار مختلف یکی از وظایف مهمی است که رسانه ها به منظور پیشگیری از جرایم وناهنجاری های اجتماعی بر عهده دارند.

فهیمی راد ادامه داد: احترام مردم به قانون و نهادینه سازی بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ رانندگی در جامعه به واسطه عملکرد تاثیر گذار و مثبت رسانه های جمعی است و نمی توان تمام این موفقیت ها را تنها به پای موفقیت و برنامه های پلیس گذاشت.