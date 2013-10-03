انتقال فرماندهی شرق استان تهران از ورامین منتفی شد/ موافق استان شدن ورامین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش پرسنل نیروی انتظامی که در سالن کوثر فرماندهی شرق استان تهران برگزار شد با اشاره به نقش مردم ورامین در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین مردم فداکاری هستند که در سال 1342 در حمایت از امام راحل به حرکت درآمدند.



وی افزود: جزو موافقین استان شدن ورامین هستیم و این موافقت خود را با انتقال فرماندهی شرق استان تهران به ورامین نشان دادیم.



این مسئول ادامه داد: به لحاظ سوابق گذشته تاریخی باید تجدید نظر ساختاری برای جبران عقب ماندگی های این منطقه صورت پذیرد و اگر خواسته شود از سرریز جمعیت به تهران جلوگیری شود، باید برای ارتقای سطح امکانات و خدمات در این منطقه چاره ای اندیشیده شود.



احمدی مقدم اضافه کرد: این منطقه با توجه به اینکه در 30 کیلومتری پایتخت اما امکانات درمانی مناسب ندارد و مردم این منطقه باید برای کارهای درمانی به تهران بیایند.

وی تأکید کرد: خردادی ها شأن بالایی دارند و تا به حال نیز این کمبودها را تحمل کرده و می کنند و مسئولین وظیفه دارند خدمت رسانی بهتر به این منطقه ارائه دهند.



وی درباره انتقال فرماندهی شرق استان تهران از ورامین نیز اعلام کرد: در زمینه واگذاری زمین فرماندهی تأخیر صورت گرفته و فرماندهی شرق استان تهران با امکانات شهرستانی در ورامین مستقر شد که با قول مسئولان امید می رود روند واگذاری زمین فرماندهی سرعت بیشتری پیدا کند.

