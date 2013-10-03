برگزاری ویژه برنامه های شاد در ایام جشنواره تئاتر کودک و نوجوان/شعار جشنواره بیستم کارشناسانه است

به گزارش ستاد خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برنامه‌های مرتبط با بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز با حضور مدیر اجرایی و قائم مقام مدیر اجرایی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان در دبیرخانه این جشنواره برگزار شد.

هادی فیض منش در این جلسه گفت: برنامه های شادی مثل اجرای نمایش صحنه ای، نمایش خیابانی، جنگ شادی، جشن بادبادک ها، مسابقه نقاشی کودکان و نمایشگاه کتاب در شهرستان ها برگزار می شود.

وی افزود: برای ایام جشنواره تئاتر کودک برنامه های مختلفی تدوین شده و به شهرستان ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: همه شهرستان ها باید برنامه های اجرایی را به شکل مردمی برگزار کنند تا عموم مردم بتوانند از این برنامه ها استفاده کنند.

فیض منش یادآور شد: ادارات شهرستان ها موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد شهرستانی با ریاست فرماندار شهر اقدام کنند تا از این طریق هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی انجام شود.

وی عنوان داشت: با توجه به اینکه رئیس ستاد استانی تأکید کرده که همه شهرستان ها نهایت همکاری را در برگزاری این برنامه داشته باشند، پیش بینی می شود برنامه های متعدد و پرشوری در شهرستان های همدان در بخش کودک و نوجوان اجرا شود.

جشنواره تئاتر کودک فرصتی برای معرفی ظرفیت های استان است



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر در همدان را فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و هنری استان دانست



پرویز ابراهیمی اظهار کرد: تعداد اجراها و تنوع نمایش ها در جشنواره، زمینه آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با تئاتر را فراهم می کند.



وی ادامه داد : معرفی ظرفیت های هنری به قشر کودک و نوجوان و خانواده های آنان در جشنواره، می تواند از مهمترین اولویت های این رویداد بین المللی در استان باشد.



ابراهیمی خاطر نشان کرد: جشنواره باید بسترهای هنرهای نمایشی را به گونه ای تقویت کند که در طول سال همه سالن های نمایش، تئاتری برای اجرا داشته باشند.

شعار جشنواره بیستم انتخابی کارشناسانه است

طراح صحنه و لباس نمایش موزیکال "تاج عروس،خاله و خروس" گفت: با توجه به سابقه حضورم در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، باید بگویم این جشنواره روندی رو به رشد دارد.



مهدی نیک روش ادامه داد: با یاری مسئولان استان جشنواره در همدان زنده مانده است و با استقبال مردم از جشنواره، هنرمندان عرصه نمایش شاهد پیشرفت این رویداد بین المللی هستند.



نیک روش گفت: انتخاب شعار تئاتر وخانواده یک از راهکار مطلوب در راستای دوستی بیشتر بین اعضای خانواده است زیرا زمان تماشای تئاتر، کودکان در کنار دیگر اعضای خانواده می آموزند از خواسته هایشان حرف بزنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.



وی یاد آور شد: پیام یک تئاتر می تواند نقش کاتالیزور تربیتی را ایفا کند و انتخاب شعار جشنواره بیستم انتخابی کارشناسانه است.

تمام امکانات را برای میزبانی مهمانان مهیا می کنیم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان از آمادگی میراث فرهنگی برای همکاری با دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد و گفت: تمام امکانات را برای میزبانی از میهمانان جشنواره میها می‌کنیم.



علیرضا ایزدی با بیان اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در توسعه گردشگری تأثیرگذار است، اظهار کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصت مناسبی را برای معرفی همدان مهیا کرده است.



وی گفت: این جشنواره‌ها می‌توانند بهانه خوبی برای معرفی همدان به عنوان پایلوت گردشگری باشند.



ایزدی از آمادگی میراث فرهنگی برای همکاری با دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد و افزود: میراث فرهنگی در برگزاری تورهای گردشگری، پذیرایی در اماکن دیدنی و گردشگری، اقامت میهمانان در هتل و... می‌تواند حمایت‌های لازم را داشته باشد.