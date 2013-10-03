ایزدی: سر بلندي هر جامعه اي به فرهنگ آن وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، اولين جشنواره برداشت آلو در استان همدان ظهر پج شنبه در منطقه ملحمدره شهرستان اسد آباد، با حضور جمعي از اهالي اين روستا، مسئولان شهرستان اسد آباد و اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي بر گزار شد.

عليرضا ايزدي در اين مراسم گفت: غذا و خوراكي ها از فرهنگ هر جامعه اي منشا مي گيرد و روستاي ملحمدره داراي قدمت بالايي است و وزبان مردمان آن تركي است.

وي با اشاره به اينكه شكوه وسر بلندي هر جامعه اي به فرهنگ آن وابسته است، عنوان كرد: با آغاز اولين جشنواره برداشت آلو استارت طنين انداز شدن نام آلوي ملحمدره در كشور فراهم خواهد شد.

مدير كل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، اذعان داشت: آلو در فرهنگ مردم روستاي ملحمدره وارد شده است و لزوم بيش از پيش استفاده از اين محصول را به همه مردم مي رساند.

ايزدي با اشاره به اينكه نبايد فرهنگ غذاهاي سنتي خود را فراموش كرد، اذعان داشت: رشد استفاده از غذاهاي فسد فود نگران كننده است.

وي بيان داشت: بزرگترين سر گرمي جوانان در كشورمان هم اكنون كشيدن قليان شده است.

جشنوار ها قابليت هاي پنهان استان را به نمايش مي گذارند

بخش دار مركزي اسدآباد نيز در اين مراسم گفت: جشنوار ها قابليت هاي پنهان استان را به نمايش مي گذارند.

محمد رسول طاهري با اشاره به اينكه در شهرستان اسدآباد شاهد تنوع محصولات كشاورزي هستيم،اظهار داشت: خداوند در قرآن به كشاورزي و سفر اشاره كرده است.

وي بيان داشت: بايد با تلاش وكوشش بيش از پيش به دنبال شناخت ظرفيت هاي روي زمين بود.

بخش دار مركزي اسد آباد با اشاره به اينكه روستاي ملحمدره داراي ظرفيت هاي بلقوه اي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه شود، با اظهار داشت: مسئولان بايد بيشتر به دنبال شناساندن ظرفيت هاي اين روستا باشند.

در حاشيه اين مراسم اهالي روستاي ملحمدره نيز با به نمايش گذاشتن توانايي هاي كشاورزي روستا در توليد آلو، عسل و گردو ظرفيت هاي اين منطقه از شهرستان اسدآباد را به نمايش گذاشتند.

برگزاري مسابقه نقاشي و پخت آش آلو از ديگر برنامه هاي اين جشنواره سنتي بود.