به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در آیین معارفه و تودیع شهردار تیران به موقعیت و ظرفیت های شهرستان تیران و کرون اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان تیران و کرون در مسیر تردد راه های استانی و اتصالی بین استان های کشور است که کارکرد بین راهی دارد.

وی افزود: شهر تیران پیشانی اصفهان در غرب استان است و نقش مهمی در معرفی آداب و رسوم، ظرفیت ها و موقعیت استان اصفهان دارد.

جمالی نژاد به ظرفیت های شهرهای مختلف استان اشاره و گفت: هر شهری با وجود قابلیت ها کارکرد خاصی دارد که کارکرد آن منحصر و برای آن شهر تعریف شده که تیران به لحاظ موقعیت بین راهی دارای این ظرفیت است.

وی به ضروت توجه به فضای پاک و شهر سبز تیران نیز تاکید کرد و گفت: در برنامه ریزی ها نباید صنایع آلاینده به این شهر وارد شود تا این منطقه پاک بماند و در حوزه صنعت به سمت صنایع پاک برویم و توسعه نرم افزاری داشته باشیم.

جنبه معنوی و روحی شهر یک اصل مهم برای ارتقا شهر است

جمالی نژاد با اشاره به جنبه های مهم شهر گفت: شهر از دو جنبه کالبد و روحی همانند انسان مهم است و باید به این دو موضوع به صورت ویژه توجه شود.

وی ادامه داد: بعد معنوی شهر و غیر جسمی آن در توسعه و ارتقا شهر بسیار اثر گذار و نقش آفرین است که تدین مردم و دینداری مردم سبب ارتقا شهر در کنار توسعه عمرانی مهم است.