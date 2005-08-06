دو دهه ديگر صادرات نفت ايران به صفر خواهد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از فكتس، ايران سالانه 350 هزار بشكه در روز از ظرفيت توليد نفت خود را از دست مي دهد و انتظار مي رود تا پايان دهه جاري ميلادي اين رقم به 500 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، نرخ كاهش توليد نفت ايران از حوزه هاي ساحلي از رقم 7 درصد در سال كنوني تا پايان دهه به 8 درصد در سال افزايش خواهد يافت.

همچنين نرخ كاهش توليد نفت از حوزه هاي دور از ساحل نيز در مدت فوق به 13 درصد در سال خواهد رسيد.

اين گزارش مي افزايد، با توجه به اين كاهش هاي توليد و از طرف ديگر افزايش تقاضاي داخلي ايران، پيش بيني مي شود طي دو دهه آتي صادرات نفت ايران بسيار ناچيز شود و يا حتي به صفر برسد.

فكتس مي افزايد، به عنوان مثال توليد نفت حوزه بنگستان اهواز از 250 هزار بشكه در روز در سالهاي گذشته هم اكنون به 160 هزار بشكه در روز كاهش يافته و پيش بيني مي شود طي يكي دو سال آينده نيز به 60 هزار بشكه در روز كاهش يابد. البته با تزريق گاز مي توان ظرفيت توليد اين حوزه را به سطح 220 هزار بشكه در روز افزايش داد.

اين گزارش مي افزايد، ايران 30 حوزه نفتي نيازمند تزريق گاز دارد. اين 30 حوزه مجموعا نيازمند 12 تا 14 ميليارد فوت مكعب گاز در روز هستند. و اين در حالي است كه تاكنون فقط 3 ميليارد فوت مكعب گاز به اين حوزه ها تزريق شده است.

بر اساس اين گزارش، ايران براي جبران كاهش فزاينده توليد نفت خود تا سال 2010 نيازمند 20 ميليارد فوت مكعب در روز تزريق گاز به حوزه هاي نفتي خود است.

اين گزارش حاكي است، بر اساس چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ايران، اين كشور مي بايستي تا سال 2009 ظرفيت توليد نفت خود را حدود سه ميليون بشكه در روز افزايش دهد، كه 1.5 تا 1.6 ميليون بشكه آن براي جبران كاهش توليد و 1.4 ميليون بشكه نيز به منظور افزايش سطح توليد در نظر گرفته شده است.

فكتس معتقد است با توجه رويكرد نامهربانانه شركتهاي نفتي بين المللي نسبت به قراردادهاي بيع متقابل ايران، افزايش سه ميليون بشكه اي ظرفيت توليد ايران تا سال 2009 غيرممكن به نظر مي رسد.

اين گزارش مي افزايد، ايران هر سال خبر از اكتشافات جديد نفتي خود مي دهد، اما در پايان هر سال ظرفيت توليد ايران در همان سطح 4 ميليون بشكه در روز باقي مي ماند.