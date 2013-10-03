  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

شهردار زاهدان انتخاب شد

شهردار زاهدان انتخاب شد

زاهدان – خبرگزاری مهر: اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان با اکثریت آراء از میان 17 داوطلب به منظور تکیه بر کرسی شهرداری زاهدان بیشترین رای را به سید مسلم سید الحسینی به عنوان شهردار جدید اعطا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان در نشست روز پنج شنبه در محل این شورا واقع در شهرداری منطقه 2 با بررسی گزینه های مورد نظر از میان بیش از 17 داوطلب با بیشترین آرا سيد مسلم سيد الحسيني را به عنوان شهردار جدید زاهدان انتخاب و معرفی کردند.

سيد مسلم سيدالحسيني که پیش از این به عنوان شهردارتربت جام در استان خراسان رضوی مشغول به خدمت بوده است با کسب 15 رای توانست بر مسند شهرداری زاهدان تکیه بزند.

این شهردار منتخب دارای مدرك دكتراي شهرسازي است و در حال حاضر به عنوان یکی از مدیران شهرداری مشهد مقدس اشتغال به کار دارد.

کد مطلب 2148296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها