شهردار زاهدان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان در نشست روز پنج شنبه در محل این شورا واقع در شهرداری منطقه 2 با بررسی گزینه های مورد نظر از میان بیش از 17 داوطلب با بیشترین آرا سيد مسلم سيد الحسيني را به عنوان شهردار جدید زاهدان انتخاب و معرفی کردند.

سيد مسلم سيدالحسيني که پیش از این به عنوان شهردارتربت جام در استان خراسان رضوی مشغول به خدمت بوده است با کسب 15 رای توانست بر مسند شهرداری زاهدان تکیه بزند.

این شهردار منتخب دارای مدرك دكتراي شهرسازي است و در حال حاضر به عنوان یکی از مدیران شهرداری مشهد مقدس اشتغال به کار دارد.