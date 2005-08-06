تقدير از مسئولين و برگزيدگان غرفه اختصاصي حوزه هنري استان مركزي در نمايشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر

اين مراسم دراستانداري مركزي با حضور روحاني طباطبايي معاون سياسي امنيتي استاندارمركزي، امير مرزبان، مديرحوزه هنري استان مركزي و جمع كثيري ازمديران فرهنگي وامنيتي استان برگزارشد .

نمايشگاه مذكور اول تيرماه گذشته، بمناسبت هفته قوه قضائيه متشكل از بيست و دوغرفه از ارگانهاي غيردولتي دردبيرستان امام علي (ع) شهرستان اراك برگزارشده بود .

حوزه هنري استان مركزي هم همپاي سايرارگانها مبارزه جدي خود را با اين پديده شوم اجتماعي درمعرض ديد عموم گذاشته بود. مسابقه حضوري طرح كاريكاتور و اجراي نمايش خياباني با موضوع اعتياد ازفعاليتهاي جنبي حوزه هنري دراين نمايشگاه بود .

دراين مراسم ازخانمها : سميرا تقوايي ، مريم عبدلي ، معصومه صفايي ، زهرا محمد طالبي وآقايان علي شعباني ووحيد عليمحمدي تقديروجوايزي به رسم ياد بود به آنها اهدا شد .