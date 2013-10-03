رئیس مجلس درگذشت شیخ مصطفی رهنما را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مصطفی رهنما که از اندیشمندان و متفکران حوزه فلسطین و جهان اسلام بودند موجب تاسف و تاثر گردید.

آن مرحوم تلاش خستگی ناپذیری در عرصه فکری و قلمی مبارزه علیه ستمگری و اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی داشتند که از این منظر الگویی ممتاز در این حوزه محسوب می شوند. به طور یقین راه و اندیشه شان استمرار خواهد داشت.

اینجاب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده و دوستان ایشان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی