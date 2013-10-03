  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

رئیس مجلس درگذشت شیخ مصطفی رهنما را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت شیخ مصطفی رهنما را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مصطفی رهنما که از اندیشمندان و متفکران حوزه فلسطین و جهان اسلام بودند را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 درگذشت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ مصطفی رهنما که از اندیشمندان و متفکران حوزه فلسطین و جهان اسلام بودند موجب تاسف و تاثر گردید.

آن مرحوم تلاش خستگی ناپذیری در عرصه فکری و قلمی مبارزه علیه ستمگری و اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی داشتند که از این منظر الگویی ممتاز در این حوزه محسوب می شوند. به طور یقین راه و اندیشه شان استمرار خواهد داشت.

اینجاب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده و دوستان ایشان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

 
کد مطلب 2148301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها