متولیان صلح "تاج محل" اقباشاوی را دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش اقباشاوی در مراسمی که به مناسبت روز صلح عصر امروز 11 مهر ماه از طرف موزه صلح تهران و با حضور نمایندگانی از یونسکو و همچنین اهالی فرهنگ و هنر همچون علیرضا بهشتی، حبیب احمدزاده و حمید فرخ نژاد در حوزه هنری برگزار شد، قبل از نمایش فیلم خود با عنوان "تاج محل" با اشاره به مضمون این فیلم یادآور شد: من خرسندم که "تاج محل" در مراسمی به نمایش در می آید که مسمی به صلح است.

وی در ادامه در توضیح خود از آنچه که در "تاج محل" به نمایش درآورده است، بیان کرد: این فیلم بازتاب دهنده باورها، اندیشه و عملکرد مردمانی جنگ دیده ولی مقاوم، رنج دیده ولی مهربان و تحریم شده ولی سخاوتمند است. "تاج محل" روایت زندگی انسان هایی مرزنشین در هزارکیلومتری جنوب غربی پایتخت ایران یعنی آبادان است. مردم متمدنی که در سال 1980 تمدنشان مورد تهاجم قرار گرفت و این هجوم هشت ساله به انواع سلاح ها، تاکتیک ها و اندیشه های کشتارجمعی آغشته بود. با این حال کیست که نداند که در مدرسه انسانیت، فشارها، مشکلات و آسیب ها اصالت ندارند و تنها این خود انسانیت است که به دروس این مدرسه عشق اصالت می بخشد.

کارگردان "تاج محل" با اشاره به اینکه فیلمش از صلح و عدالت حرف می زند، بیان کرد: لازم به یادآوری نیست که گفته شود که صلح بدون عدالت به مثابه هوای بدون اکسیژن است و من یقین دارم که هیچ انسان عاقلی هوا را بدون اکسیژن درک نخواهد کرد.

اقباشاوی به سخنی از یکی از اندیشمندان با این مضمون که "به هزار دلیل، تنها راه بهره مند شدن این است که همه با هم بهره مند شویم" اشاره و در پایان آرزو کرد که مخاطبان و بینندگان با فیلم "تاج محل" ارتباط برقرار کنند.