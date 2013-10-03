۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

واترپلو کاپ آسیا - سنگاپور؛

پیروزی قاطعانه تيم ملی واترپلو مقابل سريلانكا

تيم ملی واترپلوی کشورمان سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا را با پیروزی قاطعانه و 29 اختلاف گل مقابل سریلانکا به پایان رساند. در این دیدار تیم سریلانکا تنها به یک گل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در چارچوب سومین روز از مسابقات واترپلوی قهرمانی کاپ آسیا که در سنگاپور جریان دارد، امروز پنجشنبه تیم ایران در مصاف با سریلانکا به پیروزی 30 بر یک دست یافت. این سومین برد شاگردان مالارا در این دوره از مسابقات بود.

چین و فیلیپین تیم‌‎هایی بودند که پیش از این تیم ملی واترپلو در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا موفق به شکست آنها شده بود. این تیم روز جمعه چهارمین دیدار خود را مقابل کویت برگزار خواهد کرد.

در چارچوب روز سوم مسابقات واترپلوی قهرمانی کاپ آسیا امروز دو دیدار دیگر برگزار شد که طی آن میزبان مسابقات یعنی سنگاپور 8 بر صفر مقابل چین به برتری دست یافت و فیلیپین هم با نتیجه 22 بر 3 مغلوب کویت شد.

 

