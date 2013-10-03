منابع طبیعی سمنان دستگاه برتر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی در لوحی خطاب به سید حسن میرعماد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان دفاع مقدس را یادآور مقاومت، ایثار، شهادت و ایستادگی بی نظیر ملت بزرگوار ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور و دلاور اسلام در مقابل دشمنان زبون به سرکردگی استکبار جهانی دانست و اظهار داشت: از زحمات و تلاش های جنابعالی در عرصه خدمتگزاری به ایثارگران عزیز خاصه رسیدگی و توجه مضاعف به خانواده های معظم شهدا تقدیر می شود.

وی در ادامه آورده است: این لوح در راستای اجرای دستور العمل های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه اداری، برگزاری با شکوه در مناسبت های مختلف و همکاری با ستادهای مرتبط با حوزه های دفاع مقدس به عنوان دستگاه برتر اهداء می شود.

در پایان این لوح اهدایی آورده شده است: از خداوند منان سلامتی و توفیق هر چه بیشترتان را در خدمتگزاری به جامعه اسلامی تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و در سایه رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای سیاست ها و برنامه های دولت خدمتگزار تدبیر و امید مسئلت می نمایم.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان دارای 317 نیروی انسانی بوده که 50 درصد این نیروی انسانی را ایثارگران تشکیل می دهند که شامل 45 نفر ایثارگر، 35 جانباز، 30 خانواده شهید منتصب به اداره کل و 20 فرزند شهید است.