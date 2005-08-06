طرح 12 محوري ويژه امنيتي دولت جعفري براي مهار خشونت و تروريسم در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، ابراهيم جعفري نخست وزير عراق به همراه بيان جبر وزير كشور و موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق در كنفرانس مطبوعاتي طرح امنيتي جديد را اعلام كردند.



ابراهيم جعفري گفت : تروريست ها از همان آغاز تلاش كردند در مقابل روند برگزاري انتخابات سنگ اندازي كنند و با تهديد و ارعاب مانع از شركت مردم در اين روند شوند اما تيرآنها به سنگ خورد، آنها با حملات تروريستي خود به مردم بيگناه و كودكان و زنان از هر قوميت و طائفه اي اعم ازشيعه و سني و تركمان و كرد و مسلمان و مسيحي براي شعله ور كردن آتش فتنه طائفه اي و قومي تلاش كردند اما در اين راه نيز تاكنون توفيقي كسب نكرده اند.



وي تاكيد كرد: تروريسم يك انديشه و فرهنگ خطرناكي است كه ربطي به دين و سرزمين و كشور خاصي ندارد و آثار اين تروريسم را در كشورهاي مختلف از جمله در عراق، انگليس، ايران، مصر مشاهده كرده ايم تروريسمي كه هيچ رحمي به زنان و كودكان نمي كند .



ابراهيم جعفري درباره طرح جديد امنيتي كه آن را در 12 محور اعلام كرد، گفت : دولت عراق اهميت خاصي به دستگاه هاي امنيتي و نيروهاي نظامي خود براي افزايش توان و كارامدي آنها جهت مهار خشونت و تروريسم داده است .



وي با اشاره به اينكه روحيه مردم عراق با وجود ادامه حملات تروريستي در وضعيت بسيار بالايي است، تنها به كليات طرح ويژه امنيتي اشاره كرد و گفت : جزئيات هر طرح امنيتي در هر كشوري در جهان تشريح نمي شود براي اينكه ضريب موفقيت اين طرح بالا رود .



نخست وزير عراق با اشاره به اخباري مبني بر برخورد نادرست برخي نيروهاي امنيتي با برخي زندانيان در عراق تاكيد كرد: هرگز اجازه توهين و اهانت را به شهروندان نخواهيم داد، در اين رابطه وزارت كشور پيگيري هاي جدي انجام مي دهد تا از هرگونه اهانت و بدرفتاري نسبت به شهروندان جلوگيري شود وعوامل اهانت به شهروندان نيز بر اساس قانون مورد مجازات قرار گيرند.



به گزارش مهر، جعفري اولين محور طرح خود را محور هماهنگي اطلاعاتي اعلام كرد و گفت : ما درحال جنگ هستيم و اتاق جنگ را هم تشكيل داده ايم ما با خطرناك ترين جنگ روبرو هستيم زيرا اين جنگ در قالب مرزها و كوه ها نيست بلكه جنگ با تروريست هايي است كه تلاش مي كنند با نفوذ و رخنه به تمام دستگاه ها و ارگان هاي دولتي و امنيتي و قضايي و نظامي به عراق ضربه بزنند و ما تلاش مي كنيم با هماهنگ كردن اطلاعات در مقابل اين تلاش ها مانع ايجاد كنيم.



به گفته وي، مشاور امنيت ملي عراق (موفق الربيعي) مامور پيگيري اين محور است .



جعفري دومين محور مهم طرح خود را بحث هماهنگي خبري اطلاعاتي براي جلوگيري از نفوذ شورشيان و مردان مسلح از مرزها به داخل عراق اعلام كرد كه در محور فوق تحركات سياسي با كشورهاي همسايه براي همكاري با ما در زمينه جلوگيري از نفوذ خرابكارها و شورشيان انجام خواهد شد.



به گفته وي وزير دفاع مسئول پيگيري مسائل مرزي و هماهنگي و همكاري با كشورهاي همسايه براي جلوگيري از نفوذ شورشيان است كه در اين زمينه هماهنگي خوبي ميان همه نيروهاي و دستگاه هاي امنيتي و نظامي عراق وجود دارد.



جعفري يكي از محورهاي طرح خود را محور اطلاع رساني و خبري اعلام كرد كه به گفته وي برخي رسانه هاي خبري حقايق وواقعيت ها را منعكس نمي كنند و دراين مورد كوتاهي مي كنند كه هدف از اين محور اطلاع رساني شفاف ودقيق از حوادث عراق است.



نخست وزير عراق ديگر محور طرح امنيتي را محور حمايت مالي از تلاش هاي دولت در مبارزه با تروريسم دانست كه در اين زمينه وزير دارايي و وزير برنامه ريزي مامور حمايت مالي از مبارزه بر ضد تروريسم شده اند تا از نيروها و دستگاه هاي امنيتي ونظامي در اين زمينه به طور جدي حمايت شود.



جعفري محور ديگر خود را اهميت مشاركت سياسي شهروندان عراق و تلاش براي گفتگو با همه كساني كه امكان گفتگو وجود دارد براي وارد كردن آنها در روند سياسي اعلام كرد كه مشاور امنيت ملي عراق مامور اين پرونده شده است.



به گزارش مهر ، ديگر محوري كه جعفري در طرح خود به آن اشاره كرد، مساله افزايش تعداد نيروهاي پليس و افزايش سقف آموزش و توانمندي ها و كارامدي آنها است .



موضوع هماهنگي قضايي با دستگاه هاي امنيتي ونظامي از ديگر محورهاي طرح دولت جعفري است كه در اين راه وزير دادگستري مامور افزايش هماهنگي ميان اين دستگاه ها و افزايش امكانات دستگاه هاي قضايي شده است تا روند تحقيقات درست همگاه با عمليات امنيتي سريع انجام شود تا عوامل جنايتكار و بر هم زننده امنيت و ثبات عراق بر اساس قانون محاكمه و مجازات شوند.



جعفري يكي ديگر از محورهاي طرح خود را استفاده از نيروهاي مردمي در حفظ و امنيت شهرها و مناطق عراق اعلام كرد كه در اين راستا وزارت كشور و وزارت دفاع مامور شده اند تعدادي از مردم هر شهر و منطقه را جهت برقراري نظم وامنيت به خدمت بگيرند.



نخست وزير عراق محور ديگر طرح خود را افزايش همكاري و هماهنگي با كشورهاي همسايه دانست كه در اين رابطه هوشيار زيباري وزير امور خارجه مامور پيگيري اين محور شده است .



به گزارش مهر، جعفري تاكيد كرد كه بايد از همه تلاش ها براي مهار تروريسم استفاده كرد زيرا تروريسم يك پديده جهاني است كه در بسياري از كشورها از جمله عراق ، انگليس، ايران ، مصر تبعات و آثار ناگواري به جا گذاشته است و مهار اين پديده مستلزم وحدت همه تلاش ها و امكانات بين المللي است.



ديگر محورهاي طرح جعفري ، افزايش خدمات رساني به مردم عراق بويژه در زمينه آب و انرژي است كه به گفته وي توافقاتي با كشورهاي همسايه از جمله ايران و سوريه وتركيه براي صادرات برق به عراق بعمل آمده است تا توان بخش انرژي عراق افزايش يابد هرچند به دليل اقدامات خرابكاران ضرباتي به اين بخش وارده شده است.



ابراهيم جعفري بار ديگر تاكيد كرد امنيت مهمترين دغدغه دولت وي است زيرا بدون امنيت و ثبات مسائل مهمي همچون بازسازي و پيشرفت اقتصادي و رفاه محقق نمي شود.



خبرنگاري از نخست وزير عراق سوال كرد آيا اعلام طرح جديد امنيتي به معناي بي نتيجه بودن طرح هاي گذشته مانند طرح رعد و خنجر و ... است و در برقراري امنيت تاثيري نداشته است كه وي پاسخ داد: بر عكس در طرح هاي امنيتي گذشته به دستاوردهاي خوبي دست يافتيم به عنوان مثال در طرح رعد توانستيم مقادير فراواني سلاح و مهمات را از شورشيان و تروريست ها كشف و ضبط كنيم و تعداد زيادي از مجرمان را دستگير و به عدالت تحويل دهيم البته در هيچ كشوري دردنيا تمام طرح ها بدون اشكال و اشتباه نيست ما اشتباهات طرح هاي گذشته را بررسي كرديم تا در طرح جديد چنين اشتباهاتي تكرار نشود.



جعفري درباره موضوع عقب نشيني نيروهاي چندمليتي از شهرهاي عراق و مساله نقض حقوق بشر دراين كشور گفت : ما از همان ابتدا نظرات خود را درباره عقب نشيني اين نيروها اعلام كرديم به اينكه اين مساله به تكميل آموزش و افزايش توانمندي ها وامكانات نيروهاي امنيتي و ارتش عراق بستگي دارد ، ما خواهان خروج همه نيروهاي خارجي از شهرها هستيم كه البته عقب نشيني اين نيروها از برخي شهرها انجام شد كه متاسفانه رسانه هاي خارجي اين موضوع را منعكس نكردند .



بيان جبر وزير كشور عراق درباره مساله نقض حقوق بشر گفت : بازرساني را به تمام زندان ها اعزام كرده ايم تا در اين زمينه به دقت تحقيق كنند و گزارش هاي مربوط به تخلفات احتمالي را تهيه مي كنند و قطعا مقصران را مجازات خواهيم كرد.



وي افزود: نقش كماندوها و نيروهاي پليس تنها اجراي حكم قاضي است و مجرمان براي محاكمه به وزارت دادگستري تحويل داده مي شوند.