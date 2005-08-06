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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۶

در ديدار سفير ايران در غنا با رييس مجلس اين كشور؛

پيام دعوت حداد عادل به رييس مجلس غنا تسليم شد

سفير جمهوري اسلامي ايران در غنا با "اينزربي سكي هيوز" رييس مجلس اين كشور ملاقات نمود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار كه ساير مقامات ارشد اجرايي پارلمان نيز حضور داشتند دعوتنامه دكتر حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جهت ديدار از جمهوري اسلامي ايران به مشاراليه تسليم و با توجه به روابط مودت آميز و صميمانه بين دو كشور اظهار اميدواري گرديد كه انجام اين سفر بتواند منشا آثار و تحولات فراگير در روابط و همكاري هاي فيمابين دو كشور و دو ملت شود و موجبات توسعه هر چه بيشتر روابط در همه زمينه ها به ويژه پارلماني را فراهم آورد.

هيوز نيز ضمن تشكر و پذيرش دعوت و ابراز علاقمندي براي سفر به جمهوري اسلامي ايران و ديدار و گفت وگو با مقامات عاليه ايران، اضافه نمود تبادل هيات ها بين دو كشور در بخشهاي مختلف مي تواند فرصت هاي مناسبتري را براي ارتقا پيوندهاي فيمابين در كليه زمينه ها به همراه آورد.

کد مطلب 214832

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