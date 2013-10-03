50 درصد مبتلایان از بیماری فشار خون خود مطلع نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود فلاحی بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها با محوریت فشار خون بالا، با بیان اینکه 70درصد از افرادی که مبتلا به فشارخون بالا هستند علایمی را احساس نمی کنند اظهار کرد: فشار خون بالا یکی از بیماریهای مزمن بوده که آثار تخریبی در ارگانهای حیاتی مانند قلب،مغز، چشم ها و کلیه ها ایجاد می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه 90درصد از دلایل پرفشارخونی افراد مبتلا ناشناخته است تصریح نمود: نیمی از افراد مبتلا به فشارخون بالا تحت درمان قرار نمی گیرند به طوریکه 50درصد از بیماران با استفاده از درمانهای مختلف می توانند فشارخون بالا را کنترل کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، ضمن تاکید بر ماهیت مزمن و پیچیده و خطرناک بیماری فشارخون بالا، با اشاره به اینکه علت بسیاری از معلولیتها و مرگ و میرها را فشارخون بالا است اظهار کرد: حفظ میانگین فشارخون بیماران در حد نرمال، تعدیل عوامل خطرساز، پیشگیری و یا کاهش عوارض خطرناک در اندامهای حیاتی و بهبود کیفیت زندگی بیماران از عمده ترین اهداف کنترل بیماری فشارخون بالا هستند.

دکتر فلاحی، بر دو رویکرد بیمار محور و جمعیت محور در درمان بیماری و پیشگیری عوارض بیماری فشارخون بالا اشاره کرد و افزود: رویکرد جمعیت محور نیاز به مشارکت واقعی و همه جانبه و ملی دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه مهمترین اصول و راهبردهای اساسی برای مشارکت مردم در پایش و پیشگیری از فشارخون بالا، تغییر در سبک زندگی است افزود: آگاهی و انتخاب، افزایش آگاهی های تغذیه ای، مدیریت کنترل فشارهای روانی نیز از دیگر اصول و راهبرد خواهد بود.