ابوالفضل لطفي در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهارداشت: اين راه روستايي شش کیلومتر طول دارد كه سه كيلومتر آن به صورت راهسازي كامل ، 1.5 كيلومتر آن تعريض و 1.5 كيلومتر ديگر آن به صورت تغيير مسيرهاي مقطعي بازسازي اساسي شده است.
به گفته وي، پيش از اين راه گشنه رود به گورد در استان گيلان به عنوان راهي سخت و با ۲۵ تا ۳۰ درجه شيب هاي تند مسيري سخت و ناهموار براي روستائيان منطقه بشمار مي رفت.
لطفي خاطرنشان كرد: با آماده سازي و بازگشايي اين راه روستايي مسير روستاييان منطقه كه مجبور بودند براي مراجعه به منطقه مورد نظر و با مراجعه به قزوين مسافتي تا ۱۵۰ كيلومتر را طي كنند کمتر شده و طول اين مسير به ۵۵ كيلومتر كاهش يافته است.
وي يادآورشد: اين مسير همچنين رفت و آمد روستائيان دهستان دستجرد به لوشان از توابع استان گيلان را تسهيل و تردد آنان را آسان و سريع مي کند.
رئيس راه و شهرسازي منطقه الموت تصریح کرد: براي بازگشايي اين مسير كه يكي از آرزوهاي سال هاي دور مردم منطقه و نيز روستائيان حاشيه لوشان بوده سه ميليارد ريال بصورت اماني توسط اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين هزينه شده است.
لطفی اظهارداشت: منطقه الموت همجوار با استانهای گیلان و مازندران در شمالی ترین نقطه استان قزوین، مشتمل بر دو بخش غربی و شرقی با مرکزیت دو شهر، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی دارد که به دلیل قرار گرفتن در رشته کوههای البرز دارای گردنه های صعب العبور متعددی از جمله گردنه قسطین لار و گردنه بهرام آباد است.
راه جدید دهستان دستجرد الموت غربی به شرق استان گیلان احداث شد
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی الموت قزوین گفت: مسیر دسترسی جنوب الموت غربی به شهرستان لوشان در استان گیلان با احداث راه روستایی"گشنه رود به گورد" تسهیل شد.
