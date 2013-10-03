راه جدید دهستان دستجرد الموت غربی به شرق استان گیلان احداث شد

ابوالفضل لطفي در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهارداشت: اين راه روستايي شش کیلومتر طول دارد كه سه كيلومتر آن به صورت راهسازي كامل ، 1.5 كيلومتر آن تعريض و 1.5 كيلومتر ديگر آن به صورت تغيير مسيرهاي مقطعي بازسازي اساسي شده است.



به گفته وي، پيش از اين راه گشنه رود به گورد در استان گيلان به عنوان راهي سخت و با ۲۵ تا ۳۰ درجه شيب هاي تند مسيري سخت و ناهموار براي روستائيان منطقه بشمار مي رفت.



لطفي خاطرنشان كرد: با آماده سازي و بازگشايي اين راه روستايي مسير روستاييان منطقه كه مجبور بودند براي مراجعه به منطقه مورد نظر و با مراجعه به قزوين مسافتي تا ۱۵۰ كيلومتر را طي كنند کمتر شده و طول اين مسير به ۵۵ كيلومتر كاهش يافته است.



وي يادآورشد: اين مسير همچنين رفت و آمد روستائيان دهستان دستجرد به لوشان از توابع استان گيلان را تسهيل و تردد آنان را آسان و سريع مي کند.



رئيس راه و شهرسازي منطقه الموت تصریح کرد: براي بازگشايي اين مسير كه يكي از آرزوهاي سال هاي دور مردم منطقه و نيز روستائيان حاشيه لوشان بوده سه ميليارد ريال بصورت اماني توسط اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين هزينه شده است.



لطفی اظهارداشت: منطقه الموت همجوار با استانهای گیلان و مازندران در شمالی ترین نقطه استان قزوین، مشتمل بر دو بخش غربی و شرقی با مرکزیت دو شهر، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی دارد که به دلیل قرار گرفتن در رشته کوههای البرز دارای گردنه های صعب العبور متعددی از جمله گردنه قسطین لار و گردنه بهرام آباد است.























